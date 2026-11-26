En la tienda de la firma de moda española Cherubina de la calle Hermosilla número 8, todo fueron miradas y comentarios revolucionados cuando cruzó el umbral Rania de Jordania. La reina más elegante del panorama internacional, con permiso de la española Letizia de Borbón, la argentina Máxima Zorreguieta o la princesa británica Kate Middleton, aprovechó su visita a Madrid por motivos médicos para llenar su armario con varias prendas de la marca con sede en Sevilla.

Rania llegó, interactuó con las dependientas a través de un asistente que también realizaba las tareas de traductor, tocó telas, alabó diseños y se llevó unos cuantos que pagó con su tarjeta de crédito y que se llevó en sus bolsas. "Como una ciudadana más". No pidió que le enviaran la compra a ningún sitio ni ningún trato especial. La tienda no se cerró para ella y no se exigió a ninguna clienta que cambiase su actitud. Algo que puede parecer extraño, pero que es más habitual de lo que se cree.

Son muchos los famosos que imponen ese tipo de trato, sin siquiera ostentar un cargo royal. Algunos incluso han visitado tiendas de gafas y han exigido que los dependientes no les miren a los ojos, como dicen que le ocurrió a Shakira una vez en Barcelona.

El modelo Vionnet

Uno de los diseños escogidos por Rania se llevó todas las miradas este martes durante la visita de la soberana a Amán junto a la primera dama de Uzbekistán y la princesa Miriam Ghazi. Se trata del traje de pantalón y chaqueta modelo Vionnet de la firma española, un diseño de cuadros grises rematado por una lazada al cuello. La reina de los jordanos se lo puso en este viaje oficial y lo acompañó con un maxibolso trenzado y unos pendientes joya.

Ana Cherubina, la creadora de la marca, todavía está emocionada por la visita. Cree que Rania "venía a tiro hecho". "Ya debía conocer la firma porque conocía los modelos, sabía de la marca". Quién sabe si fue Letizia de Borbón la que se la recomendó. La reina española ha lucido varios de sus diseños y complementos en distintas ocasiones.

Obviamente, la elección está teniendo una acogida brutal. Rania tiene once millones de seguidores en las redes sociales y todo lo que viste se convierte en tendencia. Ana destaca que se comportó de forma "educada". "Fue encantadora". Nos cuenta además cuál es su sueño: "Que vistan de Cherubina Máxima y Kate. Esa es mi meta".