Buenas noticias para la familia del rey Juan Carlos. La infanta Margarita de Borbón ha recibido el alta médica tras permanecer dos semanas ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid debido a un proceso infeccioso. A sus 87 años, la duquesa de Soria ha vuelto a evidenciar su fortaleza y se encuentra ya en su domicilio del madrileño barrio de Salamanca, donde proseguirá su recuperación rodeada de sus seres queridos.

La evolución favorable de la hermana menor de Juan Carlos I permitió a los facultativos autorizar su regreso a casa este pasado jueves, una grata novedad adelantada por la revista ¡Hola! y confirmada este viernes por su hija, María Zurita, ante los micrófonos de Europa Press. La empresaria no ocultaba su alivio tras unos días marcados por la inquietud en el entorno de la Corona, asegurando que su madre "ya está bien, ya está fuera de peligro".

Pese a la mejoría, el prolongado periodo de internamiento ha dejado a la aristócrata algo debilitada. "Está en casita, gracias a Dios, así que felices y muy contenta. Contentos todos, vamos", explicaba su hija con una visible sonrisa, antes de reconocer que su madre ha quedado "flojita" tras dos semanas hospitalizada. No obstante, Zurita quiso recalcar el carácter inquebrantable de la duquesa ante las adversidades: "Ya está, ya pasó, ¿eh? Es un titán".

El regreso a su residencia supone un inmenso respiro para toda la familia, encabezada por su esposo, Carlos Zurita, y sus hijos, Alfonso y María, así como para el propio rey Juan Carlos, muy pendiente de la evolución de su hermana desde Abu Dabi. Con la infanta Margarita ya en casa, las próximas fechas navideñas se perfilan de manera muy especial para el hogar de los duques de Soria, en particular para su nieto Carlitos –de ocho años–, quien mantiene un estrecho vínculo con su abuela y aguardaba con impaciencia este desenlace.

Con este restablecimiento concluye un episodio de honda preocupación para la Casa del Rey, después de que el pasado 13 de noviembre saltaran las alarmas por las complicaciones de salud de doña Margarita. La infanta, una de las figuras más queridas y discretas de la monarquía española, afronta ahora unas jornadas de absoluta tranquilidad y cuidados domésticos para recuperar por completo la vitalidad que siempre la ha definido.