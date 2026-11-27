Fiel a una de sus citas privadas favoritas en el calendario madrileño, la reina Letizia acudió ayer jueves por la tarde al recinto ferial de Ifema Madrid para recorrer los pasillos de BioCultura, la feria de referencia dedicada a los productos ecológicos y el consumo responsable.

Tras finalizar sus compromisos institucionales de la mañana en el Palacio de la Zarzuela, doña Letizia se desplazó al pabellón 3 alrededor de las 17:00 horas para disfrutar de la jornada inaugural del salón.

Aunque estas visitas nunca figuran en la agenda oficial de la Casa Real, la presencia de la Reina en BioCultura se ha convertido en un clásico casi ineludible desde 2015, llegando a confesar a la organización en la edición anterior que es una de sus ferias preferidas.

Para caminar con comodidad por el pabellón, cambió su atuendo institucional de la mañana por un conjunto informal compuesto por un abrigo de estampado príncipe de Gales de Yerse Moda, un jersey marinero azul con rayas blancas de Zara, pantalones vaqueros ligeramente acampanados, unas zapatillas blancas de Adidas y pendientes de Bárbara Goenaga.

Durante su recorrido por los cerca de 400 expositores, doña Letizia mostró un marcado interés por el bienestar integral, la cosmética limpia y la alimentación saludable. Según ha trascendido tras su paso por los expositores, adquirió un desodorante sin aluminio y pasta dental sin flúor, además de detenerse nuevamente en Eleven Obi, su firma habitual de ecocosmética vegana.

También se interesó por la terapia con luces rojas y se llevó unas gafas de bloqueo de luz azul (protección lumínica) en el expositor de Nice Mood. Abandonó el recinto con una bolsa de Sol Natural, que es una firma especializada en cereales, semillas, frutos secos y productos veganos y sin gluten, y dedicó tiempo a informarse sobre las propiedades de la miel ecológica cruda con ajo bio para reforzar el sistema inmunológico.

En el plano más personal, la artesana filigranista abulense Elisabeth Gómez, a quien la Reina visita desde hace cinco años consecutivos, le obsequió unos pendientes de plata en agradecimiento por el impulso que el respaldo real ha supuesto para su taller.

Lejos de un cordón rígido, saludó a la directora del certamen, conversó detenidamente con nutricionistas y productores y accedió a hacerse fotografías y selfies con todos los visitantes y expositores que se lo solicitaron, mostrándose especialmente cariñosa con los niños y bebés presentes.