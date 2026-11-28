La capital española ha sido escenario este sábado del enlace matrimonial de María Alfonsín, hija menor de Jaime Alfonsín, el que fuera durante casi tres décadas la mano derecha del jefe del Estado. La ceremonia religiosa se ha celebrado en la céntrica iglesia de la Concepción Real de Calatrava, situada en la madrileña calle de Alcalá, en un ambiente presidido por la más estricta discreción y la elegancia que siempre ha caracterizado a la familia del jurista.

La novia junto a su padre.

El padre de la contrayente, Jaime Alfonsín, ejerció como orgulloso padrino en un día especialmente significativo para su entorno más cercano. Considerado una figura clave en la trayectoria institucional de la Corona, Alfonsín fue jefe de la Secretaría del Príncipe de Asturias entre 1995 y 2014, asumiendo posteriormente la jefatura de la Casa del Rey tras la proclamación de Felipe VI, una responsabilidad de máxima exigencia que desempeñó con absoluta lealtad hasta principios de 2024, cuando pasó a ocupar el puesto de consejero privado del monarca.

El acontecimiento contó con la presencia de destacadas personalidades vinculadas a la vida pública y al ámbito institucional. Entre los asistentes que acudieron al templo destacó la presencia de Fernando Almansa, vizconde del Castillo de Almansa y quien también lideró la Casa del Rey durante una etapa decisiva del reinado de Juan Carlos I. Su asistencia evidenció los estrechos lazos personales y profesionales que unen a las distintas generaciones de servidores de la Corona de España.

La novia junto a su padre.

Tras el intercambio de votos y la bendición nupcial en el histórico templo barroco, los recién casados y sus invitados se desplazaron a escasos metros para continuar el banquete y el festejo en el emblemático Casino de Madrid. En este distinguido enclave de la calle Alcalá, los asistentes compartieron una velada marcada por la discreción y sobriedad, dos premisas innegociables tanto en el ejercicio público como en la vida privada de quien ha sido el principal escudero y confidente de Felipe VI durante prácticamente treinta años.