Marc Márquez se ha despedido de la competición como piloto de MotoGP en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, celebrado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. El piloto de Cervera ha subido al podio donde se ha podido despedir de la afición tras anunciar su retirada el viernes 27 de noviembre. Un Gran Premio en el que Marc Márquez ha estado acompañado de su novia, Gemma Pinto, y de su hermano Álex, que se ha perdido el gran premio tras sufrir un broncoespasmo severo.

Felipe VI ha llamado por teléfono este domingo a Marc Márquez, para trasladarle su felicitación por el reciente triunfo en el Mundial MotoGP y por su trayectoria profesional, tras anunciar su retirada hace unos días.

Tal y como ha comentado el propio Marc Márquez durante una entrevista en DAZN, al terminar la carrera, en medio de las celebraciones, se ha producido una anécdota que él ha contado como "patinazo" en tono divertido. "Me acaba de llamar el Rey y, en vez de contestar 'Hola Su Majestad', le he dicho 'Hola Felipe ¿qué pasa?'". "Luego, ya, digo: 'Ya está dicho'. Ahora, ya, he empezado de usted. La 'patinada' se ha salvado, yo creo", continuaba entre risas. Sobre la conversación que ha tenido con el Rey, Márquez ha comentado que "me ha dicho que estaba muy orgulloso de nuestra carrera deportiva, que me recibe cuando quiera y a ver si pronto puedo ir a verle".

Posteriormente, en la rueda de prensa oficial y en inglés, Márquez, que seguía dando vueltas a su error de protocolo, ha contado que "Lo siento por decirle: '¿Qué pasa, Felipe?'. Hay que decir: 'Su Majestad'", mientras que Raúl Fernández y Pedro Acosta, que estaban a su lado, se reían ante el lapsus del piloto.

Tal y como ha informado el Palacio de la Zarzuela, el Rey le ha expresado su voluntad de "mantener un próximo encuentro para trasladarle, en persona, el afecto de la Familia Real". Un comunicado que no especifica ni dónde ni cuándo va a tener lugar, aunque no será la primera vez que Felipe VI recibe al piloto catalán.

Fue en diciembre de 2025 cuando el Rey recibió en el Palacio de la Zarzuela a Marc Márquez y a su hermano Álex, después de que Marc se proclamara campeón del mundo de MotoGP, y Álex como subcampeón del Mundo de MotoGP 2025. En 2014, los hermanos ya habían acudido a Zarzuela para otra audiencia con el Rey. Después de dicho encuentro, los hermanos Márquez declararon que Felipe VI era un gran aficionado al motociclismo, y catalogaron la temporada como un año "súper especial". Asimismo, recordaron que cuando estuvieron en su primera audiencia en el Palacio de la Zarzuela en 2014, Álex se mareó, probablemente debido al calor.