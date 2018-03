Mayte Zaldívar es una de las protagonistas indiscutibles de la nueva edición de Supervivientes, que arrancó en la noche del jueves con un puñado de buenas historias detrás de sus protagonistas. La situación de la exmujer de Julián Muñoz es especial por su estancia en la cárcel durante dos años consecuencia de su implicación en el caso Malaya. Para hacer más llevadero el concurso, Zaldívar ha entrado acompañada de su pareja Fernando Marcos, un hombre con las ideas claras: "Estoy aquí por dinero".

Poco antes de arrancar la convivencia en Cayos Cochinos, los concursantes tuvieron tiempo de conocerse un poco más. Fue entonces cuando Mayte Zaldívar habló abiertamente de su paso por la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, de donde salió tras obtener el tercer grado penitenciario. Primero aseguró que ella no robó nada, aunque sí reconoció el delito de blanqueo de capitales por el que fue condenada: "Blanqueo es blanqueo. ¿Que está mal? Por supuesto. ¿Que es un delito? Por supuesto".

De aquella época tiene malos recuerdos, pero también buenos. Su hija Elia, encargada de defender a Mayte en plató, contó que a su madre no le cuesta hablar de la cárcel. "Va hacia delante con la cabeza muy alta. Nos cuenta anécdotas, tiene buenos recuerdos, amigas y compañeras". Zaldívar recordó divertida que le aconsejaron apuntarse a todos los cursos del centro penitenciario para hacer la estancia más llevadera, incluso al destinado a los presos con problemas con el alcohol. Eso sí, del "señor que me puso los cuernos" (Julián Muñoz) y de "la señora esa que canta" (Isabel Pantoja), no quiere oír una palabra.

- Eres como un espermatozoide submarino

- Qué cosas más bonitas me dices, cariño

Y como Telecinco no puede pasar sin que se hable de, al menos, un miembro del clan Pantoja, allí estaba Isa Pantoja para defender a su novio y padre de su hijo, Alberto Isla. La hija menor de la cantante se enfrentó por primera vez en televisión a su todavía marido Alejandro Albalá, que precisamente está defendiendo a su novia Sofía Suescún. Un culebrón que promete monopolizar –con permiso del resto de supervivientes– las noches de gala y debate.

La primera gala empezó fuerte y Jorge Javier Vázquez se encargó de encender la mecha. Mientras Isa trató de mantener la calma, Alejandro no pudo evitar mandarle dardos dejando muy claro que todavía le guarda rencor. "Yo creo que sigue enamorada la chiquilla". Mientras se reprochaban el uno al otro quién ha aplazado el divorcio, el presentador zanjó el tema como solo él sabe: "¿Por qué no hacemos esto en un Deluxe? "Pero las "matrimoniadas", como Jorge Javier bautizó la pelea, no terminaron ahí.

- Alberto es mi otra parte

- Anda que no tienes partes por ahí... Ha engordado un poco. ¿Qué le has dado de comer? ¿Piedras?

- Está llenito de amor

- Como le des el mismo que a mí...

Supervivientes 2018 sólo acaba de empezar.