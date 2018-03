Carmen Conesa dejó a su marido porque le robó su diario íntimo

Carmen Conesa triunfa en uno de los espectáculos musicales más taquilleros en la escena madrileña: es Morticia en La familia Addams. Las aventuras de esta extravagante familia fue en los años 30 del pasado siglo un "comic" muy celebrado en los Estados Unidos, creación del dibujante Charles Addams, quien por lo visto llevaba a sus viñetas delirantes experiencias propias. Venían a ser sátiras sobre la moralidad y puritanismo de la sociedad norteamericana de aquellos tiempos. Contaba que se había casado en un cementerio y que los invitados a la boda fueron todos vestidos de luto. Convertidas esas historietas en una serie televisiva, décadas más tarde terminó llevándose al cine en 1991 y casi veinte años después a los escenarios de Broadway, ya como comedia musical. El personaje central que ahora representa Carmen Conesa fue anteriormente llevado a la escena y al cine por las actrices Carolyn Jones, Daryl Hannah y Anjélica Houston. Esta última logró una de sus más espectaculares apariciones en la pantalla y por su físico y sentido del humor no parecía desentonar de la heroína que desempeñaba en el plató.

Tiene Carmen Conesa cincuenta y siete años, barcelonesa de nacimiento, y actúa a menudo en la escena madrileña. Ahora cree haber conseguido el papel de su vida, el que esperaba después de muchas temporadas en el teatro: "Pero para caracterizarme como Morticia Addams tengo que llegar pronto al teatro pues maquillarme y caracterizarme me lleva largo tiempo, cerca de dos horas". Le va ese papel a la simpática actriz catalana, polifacética al conocer su biografía. Hija de familia modesta –su padre era albañil antes de convertirse en constructor-estudió Bellas Artes, pinta estupendamente y ya ha celebrado varias exposiciones. Pero ya de jovencita le gustaba disfrazarse de payaso.

Y acabó deslumbrada por el teatro, donde ha logrado excelentes interpretaciones. La televisión fue su trampolín para darse a conocer en toda España, primero en un programa de La Trinca, Tararí, tararí y sobre todo en la serie Las chicas de hoy en día, que la emparejó con otra sobresaliente actriz, Diana Peñalver, dirigidas por Fernando Colomo. También destacó en La señora. Y entre funciones escénicas y apariciones en la pequeña pantalla Carmen Conesa ha sobresalido además actuando de vez en cuando con un pequeño grupo musical. Recuerdo una noche en la madrileña sala "Clamores", donde nos cautivó con un repertorio de comedias musicales y números de jazz. También baila. Por lo contado, Carmen Conesa es una de las actrices más completas y versátiles que tenemos.

Hizo un papel en la interminable serie Amar en tiempos revueltos, también conocida por título casi semejante al ser emitida por otra cadena. Allí se enamoró de un atractivo galán, el madrileño Cristóbal Suárez, diecisiete años menor que ella, que encarnaba el personaje de un engominado abogado. De esta relación nacería Carmen, que ahora cuenta catorce años. Madre e hija se llevan estupendamente y a las dos les gusta ir a ver películas de terror y misterio. Ni que decir que en La familia Addams Carmen Conesa se encuentra muy a gusto.

De su vida privada no suele hablar en las entrevistas, pero a la colega Virginia Drake le confesó que rompió con un ex marido porque éste le sustrajo un diario íntimo, lo que acabó con aquel matrimonio, tras el enojo que sufrió la actriz al ver invadida su intimidad y conocidos sus más íntimos secretos. ¿Qué escondía Carmen Conesa? Eso, se lo queda para ella. Ya saben: no registren bolsos y cajones de sus parejas en busca de ciertas confesiones autógrafas, no sea que peligren sus matrimonios, noviazgos o ligues.