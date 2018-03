Bibiana Fernández esquiva la censura de Instagram

Instagram es famoso, entre otras cosas, por una férrea censura sobre el cuerpo femenino. Son muchas las mujeres que deben tapar o difuminar sus pechos para que la red social no termine por borrar las fotos, incluso llegar a bloquear una cuenta si el número de denuncias es masivo. Eso sí, algunas como Bibiana Fernández se atreven a desafiar sus normas y mostrarse en todo su esplendor.

La actriz y presentadora es muy consciente de que su desnudo puede desaparecer en cualquier momento, pero quiso compartirlo con sus seguidores. "Me la quitarán (la foto) las mentes bien pensantes pero tengo insomnio, y cuando la vi recordé a Miguel Montero. En esta época hice muchos desnudos, y él me decía 'mujer hazte alguna vestida para mandársela a mi madre'. Todo me trae recuerdos, si me la quitan no me importa, es que no me duermo. Bahamas 1994📸 (...) Lo más importante que la quiten o la dejen es pensar que no ha molestado, que no ven motivo de censura y esa habla bien de nosotros".

La imagen tiene más de 13.000 'me gusta' y Bibiana no ha parado de recibir elogios.