¡QMD! elige a Chabelita como principal cara en su portada. Pero no por sus problemas (eternos) con su marido Alejandro Albalá, o las aventuras de su actual novio en Supervivientes, Alberto Isla. Esta vez la Pantoja ha perdido todos sus puntos y se ha quedado sin carnet, tanto por no superar un control de alcoholemia como por saltarse un stop. Dos años escasos le ha durado el carnet a Chabelita, que a bordo de su enorme BMW de lujo y tan solo unos meses después de sacárselo, en septiembre de 2016, perdió de golpe seis puntos por conducir bebida. Tras la consecuente multa de 1.000 euros (que le fueron embargados de la cuenta, ya que ella no los pagó voluntariamente) y los ocho puntos y seis meses de retirada, Chabelita volvió a conducir... hasta que fue pillada saltándose un stop en la localidad de Pozuelo de Alarcón. ¿El balance? -2 puntos y un sonoro adiós al carnet de conducir.

En la revista Pronto entregan toda su portada a un asunto de la crónica negra y social, no rosa, como es la muerte del pequeño Gabriel y el emocionado adiós que le ha dispensado toda España tras el espeluznante crimen. Otro de los temas, la muerte del científico Stephen Hawking, tampoco aporta un particular optimismo a una portada que rematan las mujeres del tiempo que actualmente triunfan en España: Mónica López (La 1). Carmen Corazzini (Telecinco), Flora González (Cuatro) e Himar González (Antena 3).

Llegamos a la revista Corazón TVE, en la que Miranda, mujer de Julio Iglesias, responde a los rumores sobre la salud del cantante. "Está perfecto y no vendemos ninguna de nuestras casas", dice al respecto de los últimos titulares relativos a la familia. Además, Paula Echevarría se manifiesta por primera vez al respecto de su romance con Miguel Torres diciendo que "Miguel y yo tenemos una relación maravillosa y seria". Se acabaron, pues, los rumores y se activa la cuenta atrás para la reacción de Bustamante.