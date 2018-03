La futura princesa Meghan Markle, que este año contraerá matrimonio con el príncipe Enrique en Reino Unido, es la protagonista de una filtración de esas que dan la vuelta al mundo en unos instantes.

La web Ohmyceleb.com ha difundido una serie de imágenes de la actriz norteamericana y futura princesa británica desnuda de cintura para arriba, en lo que parece un intento de fotografiarse de cuerpo entero solo con la braguita del bikini.

En la red se han apresurado a tratar de dar veracidad a las imágenes, señalando que –además del evidente parecido físico– el lunar que la joven tiene en la parte superior del labio es exactamente idéntico al de Markle.

So the future princess #MeganMarkle has naked pictures leaked pic.twitter.com/nePq0AUeYG