Corría el año 1997 cuando Andrés Burguera vivió uno de los momento más traumáticos de su vida cuando fue encañonado y retenido por la policía de Nueva York como sospechoso del asesinato de Gianni Versace. El hijo de Andrés Pajares estaba estudiando arte dramático en la Gran Manzana y fue confundido con el presunto asesino del diseñador debido a su gran parecido físico y por la coincidencia del nombre en inglés, Andrew.

En su momento, Andrés Burguera explicó que salió de su casa para ir a clase y, cuando llevaba cincuenta metros recorridos, salieron tres policías de un coche y lo empujaron contra la pared y lo inmovilizaron. "Lo tenemos", gritó la policía mientras le preguntaban su nombre. "Me encañonaron con una pistola en la cabeza y pensé que era el final. Empecé a llorar y les dije que era un error", comentó Burguera en una entrevista a Onda Cero tras el suceso.

"Vieron mi DNI de España, me llevaron esposado a un coche patrulla y me retuvieron 15 minutos. Luego llamaron al servicio de inmigración porque pensaban que era falso, les dije el día que había entrado en el país, lo comprobaron, y muy amablemente me pidieron perdón", narró.

La anécdota vuelve a estar de actualidad tras la emisión en España de la serie de televisión El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story, que narra en diez capítulos uno de los crímenes más famosos de la historia. La ficción narra la trágica muerte del modista el 15 de julio de 1997 y cuenta con la participación de la española Penélope Cruz en el papel de Donatella Versace.