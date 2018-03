Terelu Campos se revuelve al descubrirse su reputación sexual

La vida de Terelu Campos ha estado llena de altos y bajos profesionales, y también personales, sobre todo a raíz de su conocida enfermedad.

La hija de María Teresa ha conseguido, por el camino, ganarse la reputación de indestructible a las críticas que le han llovido de uno y otro campo, el personal y el profesional, pero también en otro a caballo entre ambas cosas: Terelu, pese a su exuberante aumento de peso, siempre ha sido una de las más curvilíneas dentro de la galería de tertulianos de Telecinco.

Ella es consciente de ello y en ocasiones lo ha explotado, pero eso parece haber llegado a un límite. Esta semana, en Sábado Deluxe, el asunto subió algunos grados de temperatura con la entrevista a Carlos Lozano, presentador que tiene toda la fama de rompecorazones. Y la imagen que obtuvo el público de lo declarado por éste cansó sobremanera a la Campos.

"Estoy aburrida de que todo hombre que se sienta en el Deluxe le pregunten si ha tenido algo conmigo", declaró con contundencia Terelu Campos. A Lozano le habían preguntado si él también había tenido "algo" con Terelu, a lo que contestó que no pero que le hubiera gustado.

Hay que tener en cuenta que el actual defensor del espectador en Telecinco coincidió con ella en Con T de tarde, y semejante revelación da a entender que desde entonces ha vivido atraído por ella.

"Por quitarle un poco de hierro al asunto, si yo hubiera tenido relaciones íntimas con todos a los que les hubiera gustado, no me habría podido dedicar a otra cosa en mi vida", dijo con sentido del humor. Queda claro, no obstante, que Terelu ostenta la imagen de baremo sexual en Sálvame, de rompecorazones que atrae a todo lo que orbita en torno al programa. Una "musa sexual", como clamaron en el propio plató, que nos lleva a pensar en cuántas cosas habrá hecho y no nos habremos enterado.