Nieves Álvarez acaparó toda la atención de prensa al acudir a la inauguración de la primera tienda en Madrid de la firma TUMI especializada en maletas, accesorios de viaje, aparte de bolsos y demás complementos.

La modelo, como era de esperar, atendió con la mejor de sus sonrisas a los medios y no tuvo problema de responder cuando se le preguntó por su nuevo amor mejicano. "Estoy bien, contenta, los rumores salen cuando todavía no hay nada, las etiquetas no se pueden poner en ningún momento y menos cuando todavía no hay nada. Simplemente hay una persona que estoy conociendo y te ilusionas, pero no hay una relación estable. No se puede poner ningún calificativo, las cosas hay que saberlas llevar y tener cuidado". Así de claras fueron sus palabras.

La modelo lleva sola casi 3 años desde que separó del fotógrafo italiano Marco Severini con el que estuvo casada más de una década y tienen 3 hijos. "Nos seguimos llevando muy bien, es el padre de mis hijos, nos vemos todos los días y vamos a estar unidos de por vida. Nos tenemos mucho cariño. Sé muy bien lo quiero y lo que no. Soy muy feliz así y lo primero en mi vida son mis hijos, es mi prioridad absoluta. A parte, tengo una familia que es un regalo, muchos amigos, y trabajo", declaró.

Nieves en ningún momento desveló su nombre, tan solo se sabe que es mejicano y que vive allí. "La distancia no es un problema, he estado 20 años con una persona, y nuestra relación en muchos momentos fue a distancia, al no parar de viajar. Me gustan lejos, así no me agobian", comentó riendo.

Profesionalmente, no le puede ir mejor. Según comentó está desbordada de trabajo, continúa viajando sin parar, a parte de continuar presentando el programa de televisión, dedicado a la moda y está muy ilusionada con el próximo festival de Eurovisión. "Estoy muy agradecida a Televisión Española, al volver a contar conmigo para para presentar los votos emitidos por nuestro país, es un directo y eso conlleva a una gran responsabilidad por la cantidad de millones de personas que te ven en ese momento. Pero cierto es que me enorgullece, ensayo mucho en casa con mis hijos, el año pasado los tenia aburridos y me decían, "Mamá otra vez…". Muerta de risa.

A la inauguración también acudieron Verónica Blume, Laura Sánchez y Jordi Cruz entre otros.