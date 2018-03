Carmen Borrego imita a su hermana y presenta a su hija en 'Lecturas'

Imitando lo que hizo su hermana Terelu Campos días antes, Carmen Borrego presenta en la revista Lecturas a su hija Carmen Almoguera. Eso sí, la hija menor de María Teresa Campos no consigue la primera página de ¡Hola! sino un extenso reportaje en Lecturas, una revista que no se caracteriza por su amabilidad con el clan.

En la entrevista, hablan sobre los típicos problemas entre madre e hija: "Es tan obsesiva que en mi móvil en vez de poner mamá pone peligrosa. Siempre se imagina lo peor", comenta la joven sobre su madre. "Mi hija creo que ha sido más buena que yo. De joven he sido muy rebelde. Aún con mis 51 años me considero una rebelde. Mi marido me frena, me viene muy bien para relajarme", cuenta Carmen Borrego.

El joven que ha cumplido el sueño de Furiase

La revista Lecturas pone cara al padre del bebé que espera Elena Furiase, la hija de Lolita Flores. El joven en cuestión es Gonzalo, hijo de un arquitecto y una periodista. Vive en la Moraleja, como Elena, y trabaja en una productora de cine independiente. Aunque la hija de Lolita ha sabido jugar al despiste como nadie, parece que el joven ha ocupado su corazón y ha cumplido su sueño de "ser madre antes de los 30".

Felipe en la nieve, Letizia de cumpleaños

El rey Felipe VI sorprendió el fin de semana pasado apareciendo en la estación de esquí de Formigal para dar rienda suelta a su pasión por el deporte blanco. Mientras, Letizia parece que no siente tanta devoción por la nieve y prefirió otro tipo de planes de ocio. En Madrid, llevó a cabo su propio plan de chicas, como publica en exclusiva la revista Semana. El sábado acudió al cumpleaños de la hija de su hermana Telma Ortiz.

Hannover, de boda

¡Hola! hace honor a su reputación y esta semana nos ofrece uno de sus nutridos y famosos reportajes con boda real. Esta vez es la de los príncipes de Hannover, que se ha resuelto con tres días de celebraciones, tres vestidos de novia y un montón de divertidas sorpresas.

Al enlace de Christian de Hannover y Alessandra de Osma han acudido también algunos famosos españoles como Tamara Falcó, Luis Medina o Alejandra de Rojas.

Cóctel de noticias

Bustamante cuenta por fin "su verdad" en el caso de su divorcio, y confirma que ha firmado los papeles que sentencian su adiós definitivo a Paula Echevarría.

En Diez Minutos es Eva González la que ocupa la portada. Lo hace paseando con sus dos Cayetanos, el pequeño y el grande, o el más joven y el más mayor.

Otra maternidad inminente es la de Susanna Griso, a quien le queda muy poco para que llegue "su nueva hija".

Además, Sandra Barneda sigue mareando la perdiz de su boda: "Si la hago la voy a liar", advierte. Y qué nos dicen de Paula Vázquez, feliz con su pareja Germinal Torremocha, un iluminador a quien conoció hace seis años en el programa El número 1.