Todo se remonta a hace dos años, cuando Ben Affleck lució un enorme tatuaje en su espalda que extrañó tanto como fascinó a sus fans. Se trataba –y se trata, como veremos a continuación– de un gran ave fénix roja, azul y amarilla que ocupa la totalidad de la ancha espalda del intérprete de Batman, que mide 1,93 de altura.

Preguntado por el tema, Affleck, con sus perpetuos problemas maritales con Jennifer Garner, de quien por fin se ha separado, dijo que se trataba de algo temporal y de cara a la que entonces iba a ser su próxima película. Esta misma semana, no obstante, el actor ha sido captado en bañador dándose un chapuzón en las playas de Hawai... y el enorme ave fénix seguía ahí.

Ben Affleck’s back tattoo looks like it was ALSO directed by Zack Snyder pic.twitter.com/Nz3wK0bNZ7