Las Mellis, "humilladas, engañadas y dolidas", desenmascaran a Isabel Pantoja

Raquel y Viviana, las Mellis, conceden a Lecturas una entrevista en exclusiva en la que hablan, cómo no, de la familia Pantoja con la que estuvieron muy unidas durante años.Entre otras cosas, narran el capítulo en el que llamaron a María del Monte para pedir dinero e intentar salvar de la cárcel a Pantoja.

Estos últimos días, además, han sido demandadas por Kiko Rivera, que les pide 150.000 euros. Es debido a la acusación de Viviana de una supuesta insinuación del Dj a través de Whatsapp. "Lo he dicho y lo mantengo. Borré el mensaje por miedo a que lo viera mi hermana. Sé cómo es Raquel, lo hubiese llamado para ponerlo a parir", confiesa. "Que vaya ahorrando para las costas, la demanda le va a costar carita: entre 15.000 y 20.000 euros", advierte.

Vuelven a contar el hecho que supuso el fin de su relación con Isabel Pantoja. Los problemas se remontan a una intervención de Anabel Pantoja en la que avisó de su desconfianza hacia las intenciones de las Mellis: "Como si fuéramos nosotras las topas de Cantora. No me voy a quedar en casa callada para que la gente piense que es verdad. Cuando hemos necesitado a Isabel para que parara a su sobrina y le dijera que nosotras hemos estado calladas, no lo ha hecho", dice Raquel. Aseguran que su amistad con Isabel siempre fue muy estrecha y que durante años mantuvieron conversaciones muy íntimas: "Isabel nos mandaba callar cuando aparecía Anabel, no se fía de ella (…) Nos sentimos humilladas, engañadas y muy dolidas. Hemos llegado a mentir para proteger a Isabel".

Recuerdan el episodio más negro en la vida de la tonadillera: su paso por la cárcel. Aseguran que las llamaba día y noche para que hablaran con Luismi Rodríguez, el Chatarrero, por entonces pareja de Carmen Martínez Bordiú, para pedir un millón de euros. "Le pedí un préstamo. Me contestó que no conocía de nada a Isabel Pantoja, que cómo le iba a dejar un millón de euros".

Aunque sin duda lo que más sorprendente del capítulo es la conversación que mantuvieron, por el mismo motivo, con María del Monte: "Me dijo: '¿Isabel sabe que me estás llamando?', yo le dije que sí y me contestó: 'Pues que me llame ella'", narra Viviana.