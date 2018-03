Mila Ximénez contesta a Sandra Barneda y la destruye con una sola frase

Por todos es temido el (mal) humor de Mila Ximénez. Una vez que la colaboradora de Sálvame salta, no hay nada que la detenga, es un verdadero tren de mercancías capaz de los mayores sarcasmos pero que también sabe arrasar con todo si la situación lo exige. Eso ocurrió exactamente durante el debate de Supervivientes en Telecinco, que conduce Sandra Barneda.

En un momento dado, y después de presenciar un vídeo en el que Sofía Suescun y Logan mostraban su faceta más cariñosa como los dos guapos "oficiales" del programa –una de las tramas que más van a dar que hablar en el espacio–, se produjo una discusión en plató que poco a poco, pero rápidamente, fue subiendo de tono, lo que obligó a Barneda a tratar de frenar los acontecimientos.

Y la forma de hacerlo fue lo que ofendió a Mila, que al día siguiente, y desde Sálvame, otro programa estrella en la misma cadena, mandó un recado bien explícito a la presentadora catalana. Las palabras de Barneda fueron, en concreto, "esto no es Sálvame". Y a la colaboradora del espacio que habitualmente conduce Jorge Javier esto no le gustó demasiado.

"No vi el debate porque me lo impide mi religión –dijo Mila sobre el Supervivientes de Barneda del día anterior–, pero tenían que pegarle un corte a Iván, que a mí no me cae mal, cuando se puso a hablar de Sofía en un tono... diciendo que era una novia trampolín". Pero, más en concreto, también soltó: "Ahí hay que poner orden, sí que hay que poner orden. Hay que poner orden porque me parece que es una ofensa a la mujer. Hay que poner orden, un poquito, porque eso no es Sálvame".

Una pulla irónica en toda regla a Barneda desde varios ángulos (desde el profesional, como conductora de Supervivientes, hasta por sus opiniones públicas sobre feminismo) que debe entenderse como el último episodio de un velado cruce de críticas entre ambos programas. Y de las que tan bien sabe hacer Mila Ximénez, que evidentemente no da puntada sin hilo.