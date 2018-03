Antonio Banderas explica el por qué de su deterioro físico

Antonio Banderas acudió este miércoles al plató de El Hormiguero para presentar su última serie de televisión sobre la vida de Picasso y que terminó su rodaje hace apenas cinco días. El actor acaparó toda la atención debido al impresionante cambio físico que ha sufrido por exigencias del guión.

Rapado y sin cejas, Antonio Banderas suscitó cierta polémica debido a que la evidente metamorfosis física coincidió con sus últimos problemas de salud. "He tenido que envejecer así para interpretar a Picasso en la última etapa de su vida", aclaró el malagueño. "Ha sido muy duro, porque me levantaba a las dos de la mañana. A esa hora me venían a recoger para pasar cinco horas y media de maquillaje. Así, a las ocho o nueve empezábamos a rodar, hasta las ocho de la tarde. Imagínate cómo han sido mis últimos meses", continuó.

Un rodaje difícil debido a las sesiones de maquillaje que tenía que sufrir cada día: "El problema de este tipo de maquillaje es trabajar con mucho calor, porque se puede sudar dentro del maquillaje. Eso es complicado, porque te tienen que pinchar con unas agujas muy pequeñas para ir sacándote el sudor. Afortunadamente hacía mucho frío y lo único que pasaba es que casi se me congelaba la nariz", explicó el actor.

Otro de los temas que tocó durante su charla con Pablo Motos fue el infarto que sufrió hace un año: "Encontrarte con la muerte de frente hace que valores mucho más las cosas. Pero no quiero bajar el ritmo, porque esta es mi vida. Si me tengo que morir antes, me moriré antes, pero quiero seguir haciendo lo que hago". "Lo que sí he hecho es dejar inmediatamente de fumar. El último pitillo me lo fumé la noche antes de sufrir el infarto, nunca más. Por eso desde aquí quiero enfatizar en lo malo que es para todos, os pido que dejéis un vicio tan malo como este", dijo.