Pilar Rubio está a punto de dar a luz a su tercer hijo, que también será varón. Tanto ella como su pareja, Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, están a punto de disfrutar de su bebé. "Me quedan días, o tal vez horas. Vengo del hospital, y me han dicho que no falta nada, a ver si aguantamos hasta el fin de semana ya que puede ser en cualquier momento. Espero que Sergio pueda estar en parto", comentó.

La futura mamá, que acaba de cumplir 40 años, amadrinó la nueva colección de zapatos para la presente primavera- verano de la firma "Alma en Pena", en su nueva tienda en pleno barrio de Salamanca de Madrid. La presentadora de televisión eligió un vestido ajustado de color fucsia de la firma Cocoa que no le podía sentar mejor. "Quien me critica por llevar ropa ajustada es porque nunca ha estado embarazada. Usar ropa ajustada no significa ir apretada, son prendas elásticas que se adaptan a tu cuerpo, y es mucho mejor porque te sujeta la tripa. Hay gente que tiene que llevar cinturón pélvico para lo mismo", explicó.

Según comentó, todavía no se han puesto de acuerdo en el nombre del bebé. "A mí me gusta Axel, pero Sergio no quiere. Entonces ahí estamos, todavía no lo tenemos decidido", dijo. No se plantean ir a por la niña en un futuro. "Si tuviéramos otro hijo y fuera chico, no pasaría nada, ya estamos acostumbrados, pero sí fuera niña nos haría igual de ilusión". Tampoco se plantean una boda, y sí al final se decidieran, lo harían por todo alto, con una gran fiesta y muchos invitados. Pero de momento, no les preocupa nada.

Pilar, según dijo, está muy tranquila ante el inminente parto, y confía plenamente en los médicos que le han tratado durante el embarazo. "He engordado menos que en el anterior, y me encuentro muy bien, ha sido un embarazo estupendo".

Acaba de cumplir 40 años, y Sergio le organizó una fiesta sorpresa. "Me dijo de salir a cenar y yo le dije que sí, y cuando llegamos al sitio estaba lleno de amigos. Nunca me lo habían hecho y me hizo mucha ilusión".