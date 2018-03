El gran problema de María Jesús Ruiz fuera de 'Supervivientes'

María Jesús Ruiz aceptó el reto de convertirse en concursante de Supervivientes aun con el riesgo de ser devorada por las tortugas, pero antes dejó bien atados sus temas personales en España. Ruiz dejó a su hija fruto de matrimonio con Gil Silgado al cuidado de su madre, pero lo que ella no sabe es que su ex no está cumpliendo con lo acordado.

Gil Silgado no ha entregado la niña a la familia de María Jesús desde el pasado 11 de marzo, violando así el régimen pactado. La concursante de Supervivientes tiene la custodia de la pequeña Alba y su ex sólo dispone de los fines de semana para estar con ella. Según publica Lecturas, la familia de Ruiz habría interpuesto una denuncia a Gil Silgado por sustracción de menores.

Hace unos días, cuando la niña debía estar con su abuela materna, los fotógrafos captaron la llegada en AVE procedente de Sevilla del empresario. La decisión de contarle los hechos a María Jesús depende de la organización de Supervivientes, aunque parece que la situación se deberá resolver en España. Mientras, ella no para de mandar mensajes de cariño a Alba y a su otra hija María Jesús.