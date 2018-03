Una desconsolada Maite Galdeano llama en directo a 'Sálvame': "Me encuentro fatal"

La atención de Supervivientes está puesta sobre el trío amoroso formado por Sofía Suescun, Alejandro Albalá y Logan Sampedro. Aunque todavía no se puede hablar de infidelidad, desde los platós de Telecinco llegan informaciones de todo tipo relacionadas con la navarra. Primero fue Rafa Mora quien desveló en el plató de Sálvame que Sofía utilizó a Alejandro para olvidar a su exnovio Hugo. De hecho, le envío un mensaje a Hugo en el que reconocía que solo le había amado a él y que nunca volvería a amar a nadie.

Mientras Paz Padilla se burlaba de Sofía, Kiko recordaba que su madre Maite Galdeano le recomendaba que se "liara" con algún famoso para hacer caja, como ocurrió con Amador Mohedano o el hijo de Raquel Bollo. Por otro lado, el programa entrevistó al citado Hugo, quien reconoció que su relación fue "complicada". "No respeta nada, es muy impulsiva. No tenía trabajo en la tele y por Alejandro no siente nada". Inlcuso contó que durante una noche, si no llega a estar la hermana de Albalá delante, hubieran pasado la noche juntos.

Padilla burlándose de Sofía

Entre tanta información, Maite Galdeano se puso en contacto con Kiko Hernández muy nerviosa. La madre de Sofía "lloraba tanto que no podía hablar", aunque entró en directo en el programa para defender a su hija. Muy afectada, aseguró que se encuentra "fatal". "Estoy muy enferma, como nunca, y todos los días viendo lo mismo... Me parece muy feo que digáis que Sofía es mala. Mi hija perdió un kilo por día cuando Hugo le puso los cuernos, es todo mentira. Tuvo un ataque de ansiedad y le tuve que dar trankimazines". Kiko le recomendó que se lo tomara con calma porque solo es un juego que acaba de empezar. Maite, sin embargo, no quiere ni a Alejandro ni a Logan, quiere que Sofía haga el concurso sola.