Jesús Hermida podría ser el verdadero padre de Rebeca

Franciska, madre de la popular cantante Rebeca, desveló hace unos años para ABC la relación que mantuvo durante cuatro años con el periodista Jesús Hermida. Una vinculación que se remonta a finales de los años 60, a raíz del fichaje del veterano comunicador como corresponsal de TVE en Nueva York. Una relación a distancia, pues ambos estaban muy ocupados con sus respectivos trabajos: "Nos veíamos entre viaje y viaje", aseguró Franciska.

Aquellos años Hermida estaba casado con María Nieves, y según aseguró la madre de Rebeca, siempre le dejó las cosas muy claras: "'Yo estoy casado y tengo hijos'. Era una forma de dejar claras las cosas entre nosotros. Él adoraba a sus hijos, lo eran todo para él", contó en su momento.

Años después del fallecimiento de Hermida, Franciska ha revelado a Jaleos que él es el padre de su hija Rebeca. Sin embargo, el periodista nunca llegó a conocer su secreto ya que, según cuenta, el día que quiso decírselo, él tenía planes con su familia: "Quise insinuárselo, pero me dijo que si había ido a contarle mi vida que no lo hiciera porque no estaba de humor. Le dije que había ido a verle porque me hacía mucha ilusión. Me cortó diciéndome que le estaban esperando. Lógicamente, ya no le dije que estaba embarazada. Él siguió escribiéndome pero ya para mí había terminado todo", asegura.

La madre de Rebeca no quiso desvelarlo para no hacer daño al periodista, "porque sentía una gran admiración y cariño por él", además de que siempre intentó proteger a su marido, José María Pous, fallecido recientemente, y a su hija. Rebeca por su parte, se niega a hablar sobre este asunto.