Aitana ('OT'): "Las cosas con mi novio Vicente son bastante diferentes"

Casi dos meses después de la final de Operación Triunfo, los concursantes siguen trabajando en su carrera profesional. Entre conciertos multitudinarios y firmas de discos repletas de fans tienen tiempo para forjarse una carrera musical, aunque para disfrutar de este momento tienen que sacrificar cosas de su vida anterior al concurso.

Chic habló con Aitana Ocaña (Barcelona, 1999),la más joven de la edición que a punto estuvo de perder su puesto en la Academia por no haber cumplido la mayoría de edad. La joven quedó en segunda posición solo por detrás de Amaia, es toda una estrella que se desvive por sus fans, triunfa junto a Ana Guerra con Lo malo y próximamente dará el salto a Latinoamérica.

Pregunta: ¿Cómo llevas la fama y no tener tiempo libre?

Respuesta: Me gusta, me lo paso muy bien y me encanta conocer a tanta gente. Acabas cansada de sueño, pero no de la gente. Si comparas este trabajo con otro, no es justo que yo dijera que acabo cansada.

P: Si tuvieras un día solo para ti, ¿qué harías?

R: Me voy a Londres con Raoul (concursante de OT) dos o tres días. Es como mi mejor amigo, nos llevamos muy bien, vivimos muy cerca y nos vemos un montón.

P: ¿Cómo van las grabaciones del disco?

R: De momento no estoy grabando nada porque me están enseñando repertorio y yo también tengo que empezar a componer. Vamos a hacer un viaje, aunque eso no lo puedo contar todavía, pero haré un viaje dentro de poco donde voy a grabar cosas.

P: ¿Qué pasó en la firma de discos de Valencia que tuviste que irte?

R: Siempre he acabado todas mis firmas. He estado cuatro, cinco y hasta seis horas. En Valencia la organización fue un caos y no cortaron la cola. De repente me dijeron que nos teníamos que ir y yo quise esperar más, pero sino en la firma de Murcia del día siguiente no iba a estar bien. Me estresé muchísimo pero me hubiera quedado hasta las 5 de la mañana, la gente lo sabe. Ya dije en redes que yo voy a volver aunque no sea con Universal porque no quiero dejar a nadie sin firmas, se me rompió el alma cuando vi a gente llorando.

No tiene perdón ninguno el que hoy se haya quedado gente sin firmar. Prometo que volveré a Valencia aun que sea por mi misma. Lo siento muchísimo. Gracias a toda la gente que ha venido, os quiero de todo corazón y os prometo vernos pronto. — Aitana (@Aitana_ot2017) March 21, 2018

P: ¿Cómo está viviendo tu entorno tu popularidad?

R: No me gusta las palabras "popularidad" ni "fans". Lo estoy llevando bastante bien, notar el cariño de la gente es algo super guay. Es raro porque es un cambio radical, pero muy bien.

P: ¿Y tu relación con Vicente?

R: Bien... Creo que las cosas ahora son bastante diferentes, todo es nuevo, le veo muy poco.

P: ¿Vas a venir a vivir a Madrid?

R: Me gustaría venir a Madrid porque es donde paso más tiempo.

P: ¿Y tu chico?

R: No tengo ni idea de cómo lo haremos, ni yo lo sé. Pero tendré que mudarme a Madrid seguro.