El discreto romance de Roberto Domínguez y Elena Sánchez

Ya no es la historia sentimental de una folclórica y un torero. En este caso, el novio sí es un matador de toros, ya retirado, el vallisoletano Roberto Domínguez y una atractiva presentadora televisiva, Elena Sánchez Sánchez. Llevan suficiente tiempo juntos, cuatro años, para saber que su unión está consolidada. Y ellos no parecen ser unos frívolos, de aquellos de vivir un rápido idilio, y dejarlo. Lo que ya no estamos seguros es si se han planteado el matrimonio. Porque él estuvo anteriormente casado. Su anterior esposa se llama Maite, se divorciaron. Con ella, el diestro tuvo dos hijos, Victoria y Roberto.

Roberto Domínguez tiene sesenta y siete años, veintiocho más que su actual enamorada, Elena Sánchez, de treinta y nueve. Él mantiene su anterior estampa juncal de torero: delgado, alto, rostro agradable. Da la impresión de ser más joven. Llegó a los toros por influencia familiar: su tío, Fernando Domínguez, fue un sobrio espada castellano, que dejó un buen recuerdo entre los aficionados. También Roberto, que aun de desigual y guadanesca carrera en los ruedos, brilló al final en unas temporadas de indiscutible éxito. Una primera figura. Con el descabello era imbatible. Elegante dentro y fuera del redondel, refinado en el trato, dejó la carrera de Arquitectura por los toros. Se ganó una reputación de hombre culto, muy alejado en general en ese sentido, de la mayoría de sus compañeros. Vivió unos meses en Londres, donde coincidió con la escritora Carmen Posadas, viuda del gobernador del Banco de España Mariano Rubio. Entre Roberto y Carmen hubo sin duda una admiración mutua, aunque ambos negaran que mantuvieran relaciones íntimas. Si las hubo, quedó como un secreto para ellos. Algo tímido aparentemente, el torero gozó de muchas admiradoras, de lo que puede derivarse que más de una estuvo en sus brazos, sin mayores consecuencias posteriores. En Colombia, contaban que la explosiva estrella de la televisión Jeanette Rodríguez estuvo muy "colada" por el de Pucela. Y una colega nuestra aventuró que Ana Obregón, tras ir a Aranjuez a ver torear a Roberto, una tarde de 1990, después de la corrida… "se lo llevó al huerto". Pero Domínguez siempre ha sido muy discreto en su vida personal y jamás ha contado a nadie sus aventuras sentimental. Que haberlas, haylas.

Sánchez y Domínguez | Gtres

Una vez que se cortó la coleta, fue once años apoderado de El Juli. Hasta que rompieron su compromiso después de unos años beneficiosos para ambos. Roberto se encargaba de elegir los toros en las ganaderías, que luego mataría el madrileño. A cambio de un acordado porcentaje, que aumentó el patrimonio del vallisoletano, ya rico y sin problemas para pagar la luz, como suele decirse, en los años que viva. Pero no era feliz en su matrimonio, con tanto viaje fuera del hogar. Ni siquiera tenía tiempo para practicar algunas de sus mayores aficiones fuera de los ruedos: el motociclismo, esquí, submarinismo, montar a caballo…

Por su parte, su actual amor, Elena Sánchez (no confundirla con otra locutora, Elena Sánchez Ramos, fallecida en 2016), es natural de Gavilanes (Ávila) donde, según nuestros datos nació el 29 de mayo de 1979. En alguna parte la dan por oriunda de Toledo. Desarrolló su carrera profesional como periodista en el Canal Toros de Vía Digital y en Tendido Cero, programas en los que muy probablemente entrevistó al hoy su compañero sentimental. En Televisión Española desarrolló su posteriores trabajos en el área de cultura, después en Canal 24 horas, Corazón (sustituyendo a Anne Igartiburu), Cine de Barrio (durante una ausencia de Concha Velasco) para finalmente presentar desde hace más de un año en la 2 el excelente programa Historia de nuestro cine. Elena conserva su antigua afición a los toros, lo que supone un detalle más para sentirse muy a gusto al lado de Roberto Domínguez.