Ana Guerra ('OT'), sobre los que llaman machista a su novio: "Las redes son muy cabronas"

Los chicos de Operación Triunfo 2017 continúan con su imparable carrera musical y entre conciertos y firmas de discos, también sacan tiempo para protagonizar campañas publicitarias. Este viernes, Ana Guerra, la quinta finalista de la edición, acudió junto a otros compañeros como Alfred, Aitana, Miriam, Roi y Cepeda a la presentación del nuevo SUV de la firma Citroën en Madrid.

Chic habló con Ana que, además de ser una de las concursantes más escuchadas en las plataformas digitales gracias al éxito de "Lo Malo", canción que interpreta junta Aitana, esta semana, estrena nuevo proyecto musical. Pondrá voz a la sintonía de la nueva serie de TVE, Fugitiva, protagonizada por Paz Vega. Además, rompió su silencio para comentar los ataques que ha recibido su novio Jadel acusado de machista en las redes sociales por la letra de su nueva canción.

Pregunta: ¿Ves "Lo malo" como canción del verano?

Respuesta: Veo Lo malo como canción del verano, del otoño y de la primavera.

P: ¿Para cuando el videoclip?

R: Ya, lo sé, perdón pero se retrasó. Entre la primera y segunda semana de abril estará. Tiene que pasar por muchos filtros para que todo quede muy bien hecho. En cuanto esté, sale. Pero no quiero decir una fecha, para que luego no salga.

P: La firma del miércoles en Madrid fue todo un éxito

R: Lo único malo fue el frío, que me sabía fatal por la gente que estaba esperando y que llevaba allí desde por la mañana. No se quedó nadie sin firmar, añadí una hora más de firma. Así que súper contenta, había un montón de gente. No esperaba tanta, de hecho, voy a las firmas pensando: 'ojalá haya alguien'".

P: ¿Cómo recibiste la noticia de que interpretarías la canción de Fugitiva, la nueva serie de TVE?

R: No me lo esperaba, todo esto me sorprende. Cuando vi de lo que iba la serie, el elenco que tenía, el mensaje de empoderamiento de la mujer que tiene, dije que estaba encantadísima.

P: ¿Estás trabajando en canciones propias?

R: Recibo muchas canciones, escribo también por mi cuenta...estamos haciendo de todo a pesar del poco tiempo que tenemos. Con calma para que las cosas salgan bien. Hemos regrabado "El remedio", pero aún no sabemos si saldremos con ese tema. No busco algo ni puramente urbano, ni puramente latino. Algo movidito e intentando mandar un mensaje especial.

P: ¿Te están dando libertad a la hora de trabajar en tus temas?

R: Muchísima. Agradezco muchísimo esto a Universal. Cosa que veo que no me gusta, lo digo, lo comparten conmigo, así que muy bien.

P: ¿Qué está pasando con tu novio Jadel, que el otro día Mimi tuvo que sacar la cara por él ante los que le llamaron machista por la letra de su nueva canción?

R: ¡Ay mi niña! Pues las redes que son muy cabronas, ¿qué quieres que te diga? A mi me parece un tema maravilloso, que me lo pongo para bailar y que no me parece nada machista. Animo a todo aquel que lo piense, que vuelva a escuchar la canción, a mi me parece maravillosa.