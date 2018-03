Rebeca, rota tras hacerse público que podría ser hija de Jesús Hermida

Rebeca Pous acudió muy afectada a Cazamariposas, donde colabora habitualmente, después de que su madre, Franciska, hiciera público que el padre de su hija podría ser el veterano periodista Jesús Hermida.

Tal y como reconoció a ABC tras el fallecimiento de uno de los comunicadoresmás conocidos de la televisión en el año 2015, habían mantenido una relación de cuatro años a finales de los sesenta. Todo sucedió a raíz de que Hermida fuese fichado como corresponsal de TVE en Nueva York. Fue una relación a distancia, ya que ambos estaban muy centrados en sus respectivas carreras. «Nos veíamos entre viaje y viaje», recuerda la artista.

Tras las declaraciones e su madre, Rebeca acudió a su programa para hacer frente a ellas: "Yo, hasta que me muera, soy hija de José María Pous. Lo demás me importa una mierda. Cuidé de mi padre 16 años cuando enfermó, dejé mi profesión en Latinoamérica y para mí es mi padre", dijo tajante.

"No va a cambiar nada mi vida, ni quiero nada, ni voy a buscar nada. No quiero un apellido", comentó Rebeca dejando claro que no piensa tomar medidas legales en el asunto. Asegura, además, que su madre contó su vida sabiendo que eso "le podía fastidiar". Ante la pregunta de si la información es real o no, Rebeca defiende a Franciska: "Mi madre no es una persona mentirosa".