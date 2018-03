Alfred García ('OT'): "No vamos a Eurovisión para ganar"

Alfred García está de moda. Desde que salió de la academia de Operación Triunfo no ha parado de trabajar y continúa su preparación para el Festival de Eurovisión, que se celebrará el próximo 12 de mayo en Lisboa. El catalán tiene una agenda muy apretada entre platós de televisión, conciertos y photocalls, pero Chic habló con él durante la presentación del nuevo SUV de la firma Citroën en Madrid, donde también estuvieron sus compañeros y amigos Aitana, Miriam, Roi, Cepeda y Ana Guerra.

Pregunta: ¿Qué tal fue el viaje a Las Azores con Amaia?

Respuesta: Ha sido precioso estar en Las Azores, tanto su gente como su gastronomía son únicas. La verdad es que somos unos privilegiados por haber grabado allí durante tres días. Estamos muy contentos. Amaia y yo alquilamos un coche y nos fuimos a visitar las zonas más recónditas de la isla, hasta nos bañamos en la playa. Dentro de poco colgaré el vídeo.

P: ¿Te ves con posibilidades de ganar Eurovisión?

R: Si ganamos, mejor, pero no vamos allí para eso. Vamos para compartir nuestra música, nuestras ideas con el resto de músicos. No vamos a ganar ni para competir, sino para mezclar estilos de música.

P: ¿Pero no sientes la presión que hay sobre vosotros?

R: Se ha de ser consecuente con lo que estamos haciendo, pero lo único que tenemos que hacer es ser nosotros mismos.

P: Conociéndote, habrás escuchado la canción de Francia. (Mercy, el tema interpretado por el dúo Madame Monsieur formado por Emilie Satt y Jean-Karl Luca, se ha interpretado como una crítica a la política migratoria de Emmanuel Macron.)

R: Es de mis favoritas y es muy reivindicativa. Explica con música cosas de las que es difícil hablar, cosas que hemos vivido en nuestra propia piel y hemos visto. Es muy valiente lo que van a hacer.

P: ¿Cómo llevas la fama?

R: Con responsabilidad. Me ha dado voz para hablar de cosas de las que quiero hablar y que le lleguen a la mayor gente posible, además de compartir mi música. Estoy muy contento con este cariño por parte de los fans de OT, de los que tenemos cada uno y de los eurofans, que lo están dando todo y es lo mejor que hay.

P: ¿Y que te paren por la calle para hacerte fotos?

R: Lo llevo bien mientras me lo hagan a la salida de los sitios a los que voy... Lo que me molesta es que vengan a mi casa a hacerme fotos y que se las hagan a mi familia, que no tienen nada que ver con todo lo que hago yo. Al final yo hago música y entiendo que a algunos les interese mi vida personal, pero tampoco hay más.