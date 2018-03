El calvario que María José Galera vivió en México

María José Galera regresó el sábado a la televisión después de cinco años para sentarse en el plató de Sábado Deluxe. La exconcursante de Gran Hermano ha estado viviendo en México junto a su pareja y según explicó, la etapa en el país azteca ha sido muy dura.

Con diez kilos menos que en sus antiguas apariciones, María José aseguró que su estancia en México ha sido un auténtico calvario y aunque en un principio se trasladó para montar un club de pádel, sus planes se truncaron. Al parecer, sus socios la traicionaron y en uno de sus viajes a España le desmantelaron la casa al completo, viéndose obligada a vivir en un cuarto con su pareja.

Pero ahí no acabaría todo, porque María José contó cómo ha visto con sus propios ojos tiroteos y "gente muerta en las calles a balazos", lo que la provocó un intenso miedo que desembocó en una fuerte depresión. A la tensión se suma la precaria situación económica que vive, llegando incluso a no tener para comer.

María José no pudo evitar emocionarse al recordar a su hija fallecida, quien asegura que la ha estado protegiendo durante su vivencia en México y que le mandaba muchas señales. Pero la entrevista también estuvo repleta de tensión. La andaluza mostró su lado más hostil cuando Gema López le preguntó si su actual pareja no podía volver a España porque estaba en busca y captura por la Interpol por no hacer frente a la manutención de sus hijas. Una información que María José negó muy enfadada enfrentándose incluso con Lydia Lozano.