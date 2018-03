Maite Galdeano desvela el secreto sexual de Sofía Suescun y Alejandro Albalá

La nueva edición de Supervivientes tiene una clara protagonista: Sofía Suescun. Su relación con Alejandro Albalá, que se sienta cada semana con su ex pareja Chabelita Pantoja en el plató, y su amistad especial con Logan copan la mayor parte del programa. Hace unos días, su madre Maite Galdeano desveló que podrá defender a su hija en los platós de televisión debido a la fibromialgia que sufre.

A pesar de ello, este lunes quiso entrar en directo en Sálvame para defender a Sofía de los ataques que está recibiendo de sus compañeros de concurso. Kiko Hernández aseguró a Maite que Alejandro Albalá tiene pensado dejar a su hija delante de toda España este martes durante la emisión de Supervivientes: tierra de nadie.

"Sofía es capaz de hacer un castillo en el aire pero, ¿qué pasa? El otro día escuche yo que Kiko Hernández recogía unas fotos un poco comprometidas y no me extraña porque os voy a contar un secreto", dijo haciendo referencia a unas fotografías en las que aparecía un varon, de torso para abajo, y que, podría coincidir con Albalá.

Después Maite se fue calentando y terminó hablando sobre la vida sexual de su hija y Albalá: "Sabéis que tengo mucha confianza con mi hija y hablamos de todo, a mí Sofía me ha dicho que mucha campanilla y poco palito. No voy a hablar más". Y añadió: "Mi hija no ha ido a la isla bien servida. Ve a Logan como el Tarzán".

"Que entres a valorar tamaños y grosores no me parece bien porque sigue siendo tu hija y ella su novia", dijo después Kiko Hernández a lo que después Galdeano quiso dar marcha atrás aunque ya era demasiado tarde: "No estoy diciendo eso, sino que mi hija no está bien contenta del todo".