Terelu Campos pide respeto para su hija

Terelu Campos ya está en Málaga como cada año en estas fechas para disfrutar de la Semana Santa. La colaboradora de Sálvame llegó a su ciudad natal este sábado acompañada de su hija Alejandra Rubio que acaba de celebrar su dieciocho cumpleaños.

La joven agradeció a la prensa sus felicitaciones "Yo he venido en el Ave y ni nos hemos escondido ni nada de nada. Pero ahora ya, tenéis que dejarla que ella disfrute de su familia, que sólo lo hace una vez al año, simplemente eso", aseguró.

La presentadora no dudó en pedir cariño y respeto para su hija a todos los compañeros que le esperaban a su llegada. "Me gustaría que, en la medida que he podido, yo siempre me he portado bien con todos y que simplemente me gustaría que lo hicierais con mi hija, nada más. Creo que de ayer a hoy no ha cambiado nada, ¿no? Uno no se hace mayor de un día para otro. Pero nada más, pero no me voy a pasar todos los días hablando de lo que hace o deja de hacer...".

Por su parte María Teresa se mostró de lo más tranquila y recuperada de su último problema de salud y es que comentó que iban a disfrutar de la Semana Santa y que incluso se quedarían en la playa un par de días más si hacía buen tiempo. Tras disfrutar de las procesiones del Domingo Ramos, la familia al completo se prepara para vivir con gran devoción estas fechas tan señaladas en la localidad andaluza.