Helen Lindes intenta poco a poco ir retomando su carrera como modelo prestando su imagen a diferentes campañas. La última ha sido para la firma de pañales Dodot, concretamente da voz a los empleados de su fábrica de Jijona y a sus bebés que se han convertido en protagonistas de esta iniciativa. "Cuando me propusieron la idea de ser embajadora no dudé en apoyarla porque me entusiasmó", de esta manera lo explicó.

La que fuera Miss España en el año 2000 es ahora una cotizada modelo su carrera profesional está llena de éxitos y el ámbito personal no le pude ir mejor. Hace 3 años se casó con el jugador de baloncesto del Real Madrid, Rudy Fernández y son padres de Alan un niño que en la actualidad tiene 15 meses y como la propia madre dijo están locos con él. "No me cuesta verle crecer, de hecho, muchas veces comento con Rudy que cada vez le vamos conociendo más y tenemos más complicidad con él. Ya sabe decir papá cuando es papá y mamá cuando es mamá porque antes lo confundía. Nos entiende cuando le hablamos en inglés o en español, porque le estamos inculcando las dos lenguas. Como mi madre es británica intento hablarle en ingles lo máximo posible. Le encanta ir a la guardería y cuando vamos a buscarle hay veces que no se quiere venir y prefiere seguir jugando", contó.

Helen y su marido están de acuerdo en que no quieren quedarse con un solo hijo y en un futuro aumentaran la familia. "Eso ocurrirá más adelante, ahora mismo, no es el momento. Tengo varios proyectos profesionales que no me permitirían quedarme embarazada, pero en el futuro, sí le daremos un hermanito a Alan".

A lo largo de la conversación que mantuvimos, me comentó que no le importaría regresar a televisión, aunque lo ve muy difícil. "Hay mucha competencia, y pocos programas que creo que encajarían con mi perfil", declaró.

La canaria es una persona con recursos y también ha hecho sus pinitos como diseñadora. "La experiencia me gustó mucho de hecho hice una camiseta, el año pasado, y la experiencia me encantó, pero lleva mucho trabajo y hay que dedicarle mucho tiempo. Sí tuviera más, me dedicaría a ello. La verdad es un proyecto de futuro que no descarto".

Helen es una mujer que se siente muy feliz y su matrimonio no puede ir mejor. "Rudy es un marido y padre magnifico no solo es que me ayude con el niño sino que asume sus responsabilidades con Alan. Yo creo que como padre y madre, cada uno tenemos que afrontar nuestros papeles y asumir las tareas en función de lo bien que se nos dé una cosa u otra. Yo por ejemplo, calmo y duermo mejor al crío, en cambio a la hora de jugar, con quién se lo pasa en grande es con el padre. Nos encantaría que en un futuro se dedicase al baloncesto, cualquier deporte es muy sano".