Bustamante y la entrevista que lo cambia todo

Titula Hola a propósito de la exclusiva de David Bustamante "La entrevista que lo cambia todo" y acierta de pleno: trece páginas de declaraciones son motivo suficiente para que, a partir de ahora, no pueda volver a usar la tan manida excusa de "yo no vendo mi vida privada". Pues cuesta 120.000 euros, según dicen.

El cantante además no ha elegido un escenario cualquiera: ha abierto las puertas de su casa, su espacio más íntimo, y habla sin tapujos de su ya ex, Paula Echevarría, de la hija que tienen en común o de las mujeres que vendrán. Asegura que cuenta con el beneplácito de la actriz, de hecho afirma que la ha consultado sobre la exclusiva.

Sí hay que agradecer que, ya que se pone, cumpla. Bustamante no se corta y responde a todo. Desde frases cursis muy suyas del tipo a "No se puede querer más y mejor de lo que nos hemos querido", "Soy amante del amor" o "Los años son asesinos del amor", hasta quejas sinceras sobre cómo le está afectando profesionalmente la ruptura: "La imagen que se ha dado de mí es totalmente negativa… He perdido dos contratos de publicidad".

¿Qué es lo que ha pasado entonces? Algo parecido a una versión renovada del se nos rompió el amor de tanto usarlo: "Cuando se ha querido tanto y tan bien, llega un momento en que menos de eso no es suficiente". Ni terceras personas, ni vida desordenada. "Simplemente nos cansamos. Se acabó y punto… Se apagó la llama".

Y aclara tajante quién dio el paso de separarse: "Fui yo la persona que no se sentía conforme… A mí no me han echado de casa". Ojalá una cámara oculta grabase hoy la reacción de Paula al leer frases del tipo a "suena feo decir ya no quiero ser tu pareja… pero es porque ya no sentía lo mismo".

En la entrevista David también puntualiza asuntos relativos a su casa o a la custodia de su hija, que seguirá en manos de Paula: "Creo que es inteligente por mi parte dejársela a la madre", afirma el cantante, que trata de maquillar el acuerdo que firmaron hace un lustro aclarando que "será lo que la niña quiera". Y se marca un Idealista anunciando que venderá la casa de Villafranca en la que actualmente reside su expareja.

Pero después de un perfecto ejercicio de contención, en la recta final de la entrevista sale el Bustamante auténtico, el que no es ñoño, el de la mala leche. A la pregunta de si le sentó mal que su hija Daniella luciese una camiseta del Málaga, regalo del nuevo novio de Paula, David responde: "Creo que por su parte (de la actriz, se supone) fue un gesto un poco desafortunado".

Paula, liberada, pasea de la mano con Miguel

Se acabó el luto. Una página después de que Bustamante haga oficial el divorcio de la pareja, vemos en Hola las primeras imágenes de Paula y Miguel Torres en las que se aprecia contacto carnal. Si la semana pasada intuíamos besos al aire, ésta ya caminan de la mano.

No en una cita, sino hasta en tres ocasiones han sido fotografiados en los últimos días, y es que asegura la revista que la pareja exprime cada momento que pasan juntos. "Ya no se esconden", dice Hola, que publica una foto de la actriz y el futbolista saliendo de un restaurante en cuya puerta les espera una docena de fotógrafos. Son los chicos del momento…

Gustavo González y el ridículo

Sacar a personajes en actitudes ridículas para que el público pueda reírse de ellos es de ‘Primero de Paparazzi’. Por eso no se entiende que el ídem, Gustavo González, aparezca de aquélla manera en la portada de Diez Minutos.

El fotógrafo sale retratado en bañador ajustado, pecho fofo al descubierto, chanclas de suela de bambú, toalla verde fluorescente al hombro, mochila a la espalda y gafas de nadador a modo de diadema. Por qué. Por qué.

La respuesta, en páginas interiores. Está intentando vender su casa de la playa y por eso protagoniza un reportaje tipo Idealista en el que no falta una foto suya en el balcón junto a un cartel con el teléfono de la inmobiliaria y varias imágenes del interior de la vivienda.

Miguel Iglesias, un calco de su hermano

Publica Hola imágenes exclusivas de Miguel, el hijo mayor de Julio Iglesias y Miranda Rignsburger, que ya es mayor de edad y, dicen las malas lenguas, que no la revista, se lleva regular con su padre.

Se trata de una serie de fotos en las que conocemos a su novia, una guapa rubia de origen ruso con la que sale desde hace un año y medio.

Lo más curioso del reportaje es que la vida de este joven parece un calco de la de su hermano mayor, Enrique Iglesias, el otro famoso de la familia: además de su evidente parecido físico, acentuado por la forma de vestir copiada de la del cantante de "Súbeme la radio", Miguel se también quiere dedicarse a la música. Además su novia, Danielle Obolevitch, se dedica al tenis, aunque no de manera profesional, como en su día Anna Kournikova. Las dos comparten origen eslavo y melena rubia, aunque la novia de Miguel estudia Economía con especialidad en Historial del Arte.

La hija de Terelu llega para quedarse

Ya es una más: Alejandra Rubio Borrego se pasea por las revistas de los miércoles con la misma naturalidad que su madre o su abuela. La hija de Terelu cumplió 18 años hace menos de una semana y su cara ya no tiene que ser pixelada, algo que, según parece, le gusta. De hecho ha conseguido eclipsar al resto de su familia en el balcón de las procesiones malagueñas.

Alejandra, que parece estar dispuesta a convertirse en influenzer, presume de novio. Se llama Álbaro Cano, y se hace llamar DJ Lobo.

Lo que es realmente noticia es que Lecturas hable bien de ella, teniendo en cuenta la inquina que han demostrado en los últimos años contra Las Campos. Dicen de la joven en la revista que "ha heredado la belleza de su madre y la desenvoltura de su abuela ante las cámaras". Atrás quedan titulares del tipo a "Teresa Campos ha visto la muerte de cerca" (24 de mayo de 2017) o afirmaciones de la revista catalana como "Terelu está al límite y ha recurrido a los fármacos para aguantar" (17 de mayo de 2017).

Maite Galdeano también quiere ser personaje

La madre de Sofía Suescun sufre fibromialgia, como María José Campanario, y cuenta en exclusiva en Lecturas intimidades que deberían seguir siéndolo: "Me intenté suicidar pero mis perros sacaron mi cuerpo de la vía del tren con el hocico".

Eso no le quita fuerzas para darle fuerte a Alejandro Albalá: "Viene a mi casa, se tumba y no participa, quiere que mi hija le lleve el zumo a la cama. Es más agarrado que yo. Es un Cazafamosas". Su hija no.

Y sorprenden mucho las conversaciones que mantenía con el ex de Chabelita. Le preguntaba si estaba enamorado de su hija (¿qué madre hace eso?): "Me respondía que hasta las trancas".

Cóctel de noticias

Laura Matamoros posa al estilo Demi Moore. La hija de Kiko se apunta a todo un clásico de las mujeres embarazadas en la recta final: mostrar su barriga. Nada que objetar y nada que destacar.

Ana Rosa, de compras en Cobo Calleja. La presentadora ha sido fotografiada por Semana mientras acudía de compras acompañada por Cristina Tárrega al famoso polígono de tiendas chinas al por mayor.

Esther Doña estrena escote. O ha cambiado de modelo de ropa interior. Vemos a la esposa del marqués de Griñón en las páginas de Love luciendo un escotadísimo diseño que resalta, y mucho, la parte superior de su anatomía.