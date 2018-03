Hablan las coristas de Julio Iglesias: "Hoy le caería cadena perpetua"

Las Trillizas de Oro acompañaron a Julio Iglesias en sus giras mundiales desde que las contrató en 1978. Casi 30 años después y a sus 58 años, María Emilia, María Laura y María Eugenia se dedican a su familia y a cuidar a sus 11 nietos, pero han fichado por la televisión argentina. Esta semana, la revista Lecturas recoge las declaraciones del trío musical hablando de su etapa junto a uno de los artistas latinoamericanos más exitosos de la historia.

"Era un maestro y sigue siendo un genio". Sin embargo, en mitad del debate sobre el acoso sexual en la industria del entretenimiento y con el movimiento Me Too en auge, María Eugenia asegura que Iglesias "hoy estaría en la cárcel". "No solamente se le acercaban a él o se le acercaban las fans, sino que las tocaba, les daba besos en la boca. Hoy estaría con un juicio que le daría cadena perpetua".

¿Llegaron a recibir este trato por parte del cantante? "Nunca pudo. Estábamos rodeados de papá y mamá y de nuestro representante. Él tenía 37 años y nosotras, 18. Él nos trataba como a sus niñas, pero niñas como dice la palabra". Antes de girar con Julio Iglesias, las trillizas se dedicaban a hacer anuncios publicitarios, telenovelas y musicales. Cuando su fama se esfumó a finales de los 80, se casaron y se dedicaron a formar familias.