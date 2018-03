Laura Matamoros, a lo Demi Moore: se desnuda embarazada

A punto de dar a luz, Laura Matamoros protagoniza una exclusiva para la revista Lecturas para "celebrar la belleza de la maternidad". Un espectacular posado, con entrevista incluida, en la que la hija de Kiko Matamoros se muestra muy ilusionada con su futura maternidad.

"Quería hacerme estas fotos tan cuidadas y estoy encantada. Mi hijo verá el reportaje y dirá: "Ahí, en esa tripa, estaba yo", explica Laura Matamoros. Asegura en la entrevista que cree que está en la edad perfecta para ser mamá: "Mis 25 años son muy vividos, tengo la madurez que quizá no tenga una niña que acaba de salir de la universidad...", dice.

El posado de la hija de Kiko Matamoros sobre fondo gris, desnuda y de perfil, recuerda a la mítica portada de DemiMoore en VanityFair. En el texto afirma que no es "el estereotipo de chica que se pone los vestidos premamá", que no ha tenido muchos antojos ("al principio comía muchas tostadas con aguacate, ahora ya no") y que cuando vio la ecografía, lo primero que pensó es que no tuviera las orejas de su padre.

"Mi embarazo fue una sorpresa. Pero nuestro hijo es muy deseado. Vas madurando la idea y te vas haciendo cada día más ilusión", explica. "Mi padre fue el primero al que llamé para decirle que estaba embarazada (…) Creo que ahora está en un momento en el que tiene más tiempo para él y para los demás. Le ilusiona ser abuelo", cuenta sobre su padre Kiko Matamoros. "Mi pareja (Benji) lleva el embaraza muy bien, con mucha calma y mucha paciencia".