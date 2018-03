Carlos Latre, de su segunda oportunidad con su mujer: "No soy ejemplo de nada"

Carlos Latre lleva 20 años subido al carro de la fama. Sus intervenciones en radio, Tu Cara me suena, presentando espacios infantiles como Boca Zas!.... además de sus shows en el teatro apenas dejan tiempo libre al humorista, que se define como atrevido, simpático, divertido, amable y con mucho rollo.

En la presentación del Citroën C4 Cactus, Latre ha tenido, sin embargo, que hablar de un tema algo más espinoso. El humorista y su mujer, con la que trabaja desde hace años, pusieron punto y final a su matrimonio después de once años poco antes de verano de 2015. Aunque decidieron seguir trabajando juntos (algo poco común) en la productora que ambos poseen.

No obstante, la pareja, con una hija de once años, Candela, se reconcilió casi dos años después y no pueden estar más felices. "Estoy felizmente con mi mujer, nos hemos reconciliado, todo maravilloso, estoy feliz y enamorado" comentó en los Premios Platino de 2017.

"Yo no soy ejemplo de nada y para nadie, sobre todo en lo personal. Cada uno vive sus experiencias como la vida te va dando. La vida siempre te da segundas oportunidades", asegura al respecto. "Creo que la vida es un poco como la televisión, que si lo haces bien perdura y si no lo haces bien pues te das otras oportunidades y no pasa nada, la gente tiene poca memoria en ese sentido, televisivamente hablando. Y en la vida se trata de no mentir, de hacer lo que te pida el cuerpo, de ser coherente contigo mismo y de ser feliz contigo mismo. Si luego hay segundas oportunidades pues genial, y en mi caso lo ha sido y estoy más feliz que una perdiz".

Dice Latre que es "muy de decir 'espera un momento', de pararse a pensar". Algo que fue vital para volver con Yolanda, decir "parémonos a pensar... pero no en la pareja, si no en la vida, en lo que tú estás haciendo. Creo que es muy, muy, muy importante, pararse a pensar ¿qué es lo que has hecho, qué es lo que haces y qué es lo que quieres hacer? Y en una pareja también, hay que pararse a pensar y decir qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que mejoraría de ti, lo que mejorarías de mi, hacer examen".

Latre ha respondido a todo tipo de preguntas durante la promoción del coche. Incluyendo su notable pérdida de peso, para la que "no hay demasiados secretos. He reorganizado mi forma de comer. Como mucho más sano y ordenado de lo que comía, y hago mucho deporte. Ha sido cambiar mi alimentación, mucha fruta y verdura, como más y como de todo".

Latre reconoce que "antes no era ordenado en mi vida. Tan pronto un día cenaba a las ocho, como a las dos, como a las diez y al día siguiente comía a las tres de la tres como a la una. Son muchos caterings, muchos viajes, muchos bocadillos. Hay que ser más disciplinados".

Ahora, Latre hace entrenamiento de "fuerza, spinning, baile, hago entrenamientos de alta intensidad". "No menos cuatro o cinco veces a la semana. Y hay días que dobles sesiones o triples porque hasta bailo. No es la normalidad pero me estoy preparando para un nuevo show, y hago no menos de tres veces a la semana una horita. Con tres veces a la semana, tú tienes un mantenimiento, incluso sin hacer dieta".