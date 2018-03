Una guerra de protagonismo y de platós. Así resumió Kiko Hernández la situación entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá, que cortó con la explosiva Gran Hermana en directo en uno de los momentos estelares de la nueva edición de Supervivientes.

La conclusión vino tras el numerito montado por él mismo y Carlota Corredera, que interpretando respectivamente los papeles de Alejandro y Sofía, leyeron los mensajes del móvil que les proporcionó Cristian, el hermano de Sofía, en Sálvame.

Según éste, Alejandro "se enfadó mucho" con su hermana apenas dos días antes del comienzo. Lo que derivó en su ruptura televisada, tras una serie de reproches que ahora salen a la luz. ¿Serán los celos de Alejandro a Logan, el guapo oficial de la isla, por el que Sofía bebe los vientos? ¿Será Chabelita, la ex de Alejandro, la mano que mece la cuna?

María Patiño, cansada de los subterfugios de Cristian, preguntó directamente a qué "niveles llegaba esa bronca" y qué le reprochaba Alejandro a la chica para estar tan enfadado. O más que enfadado, "reventado", como dijo Mila Ximénez.

Detrás de todo está la negativa de la productora a llevar allí a Alejandro... y la marcha de Sofía a Honduras. Cuando la empresa comunicó al joven que no iría a participar sino que se quedaría en plató, éste entendió que su novia, Sofía, también se quedaría en Madrid. "No me hace gracia por mi a la hora de realizar mi concurso. Pero sí por ti como persona", dice en uno de sus mensajes más conciliadores -leído con actitud curiosa por Kiko Hernández en el teléfono de Cristian, hermano de Sofía-.

De modo que, en efecto, guerra de protagonismo y ego. Las razones para que la productora decidiese que Alejandro se quedase en tierra, en una futura entrega.