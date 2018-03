Carles Puyol y Vanesa Lorenzo, ¿anuncio de boda?

Carles Puyol y Vanesa Lorenzo forman una de las parejas más estables del panorama nacional. El exjugador del Fútbol Club Barcelona ejerce de padrazo y pareja ejemplar junto a una de las modelos más reputadas de nuestro país a nivel nacional e internacional.

Volcados es sus hijas, las pequeñas pequeñas Manuela de tres años y María, de dos años, la modelo y el futbolista no descartan en tener un tercer hijo.

Pero aunque en principio un niño más era posible, con el tema de pasar por el altar era otro cantar. Al preguntarles por boda, especialmente a la modelo internacional, siempre se ha mostrado muy cauta: "No sé si es el momento", nos aseguraba. Durante la presentación de una firma, la top catalana explicaba el porqué en declaraciones a Europa Press: "Pues no sé yo, planteando el tercer hijo con dos ya en casa es un poco complicado. Y luego, además, estamos los dos muy activos; encontrar un hueco para hacer una boda y celebrarlo bien y disfrutarlo... No sé yo si es ahora el momento".

Las preguntas comenzaron a sucederse tras la gala de buen humor del que nos hicieron a todos partícipes ese mismo verano en sus redes sociales. Una espectacular Vanesa, haciendo un guiño sobre su posible boda o no con Carles, subía una imagen a Instagram con un ramo de novia de la boda de Víctor Valdés y Yolanda Cardona, con el comentario "¡Que me ha TOCAO!".

Hemos visto a Carles Puyol, al que fuera capitan del Barcelona, haciendo yoga y aeroyoga con unas posturas bien difíciles animado por su chica y compartirlas en instagram. Sin embargo lo del ¡Sí quiero! parecía que se les resistía...

Ahora el futbolista nos ha sorprendido con un insta stories en el que etiquetaba a la bella Vanesa Lorenzo con un 'Mi prometida'... ¿Está la boda más cerca que nunca? Sea como fuere, forman una pareja espectacular.