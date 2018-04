En la última gala de los Óscar los presentadores, Warren Beatty y Faye Dunaway, fueron los mismos que en la edición anterior, detalle insólito en los premios de Hollywood. Recordarán que en 2017 incurrieron en un lamentable error al abrir un sobre equivocado y dar como vencedora a la mejor película a la titulada La la land, cuando aun siendo favorita quien había logrado más votos de los académicos había sido Moonlight. El fallo no fue culpa de los citados actores sino de Pricewaterhouse, la empresa que vela porque no se manipulen jamás ni los votos ni los sobres que los contienen. Este año Warren Beatty y Faye Dunamay estuvieron impecables a la hora de anunciar que la película merecedora de la dorada estatuilla era La forma del agua.

Warren Beatty y Faye Dunaway formaron una popular pareja cuando fueron protagonistas de Bonnie and Clyde, en 1967. Precisamente hace un año tanto la pareja como la productora del filme se aliaron para reponerla en los cines, y celebrar los cincuenta años de su triunfal estreno. Probablemente fue una de las películas más taquilleras en la filmografía de Warren Beatty quien, curiosamente y a pesar de estar considerado como uno de los más populares astros de la pantalla apenas si ha protagonizado una veintena de títulos en su medio siglo de actor. Su notoriedad parece más acentuada por su continua presencia en las revistas del corazón y de los chismorreos cinematográficos hollywoodenses, al menos en el periodo comprendido entre 1961, año de su debut en la gran pantalla, hasta su boda en 1992 con Anette Bening, que fue quien acabó con la soltería de Warren. Está considerado el amante más codiciado por las mujeres en la Meca del Cine, el mayor "sex-symbol" masculino, un atleta sexual al que llegaron a identificarlo asimismo como "el gran pecador". La mencionada Faye Dunaway fue una más de su larguísima lista de amantes.

Beatty, durante la famosa equivocación de los Oscar | Archivo

Cumplió Warren Beatty este viernes, 30 de marzo, ochenta y un años. Natural de Richmond, estado norteamericano de Virginia, donde vino al mundo esa fecha, en 1937. Alguna vez hemos escrito sobre sus hazañas amatorias. Hemos investigado mucho más hasta dar con más nombres rutilantes entre las estrellas con las que vivió excitantes historias sentimentales.

Probablemente la primera de las mujeres importantes que entraron en su vida fue Jane Fonda, que en 1961 ya era una actriz muy conocida, de brillante apellido, en tanto Warren era un recién llegado al cine. Hizo un papelito en Parrish y ella, que era la protagonista, quedó seducida por la varonil presencia de Beatty y la forma de besar en alguna de las secuencias que compartieron. Quien inmediatamente después logró su trampolín al éxito con Esplendor en la hierba, donde conquistó, fuera del rodaje, a la encantadora y luego misteriosamente desparecida en un accidente en barco Natalie Wood. Un año feliz para Warren, que fue compañero de reparto de la legendaria Vivien Leigh en La primavera romana de la señora Stone , a la que también tuvo en su cama, aunque ya la esposa de sir Lawrence Olivier fuera una mujer madura, con gran experiencia amorosa, bastante mayor que su repentino amante.

En esa década de los 60 Warren Beatty batió todos los récords que puedan imaginarse en asuntos falderos. Proseguimos la lista de amantes, compañeras suyas ocasionales en la pantalla: Leslie Caron, (Prométele cualquier cosa); en 1963; Eva María Saint (Su propio infierno); la gran bailarina y coreógrafa Maya Plisetskaya, en 1966; Jean Seberg (Lilith); Dyan Cannon (El cielo puede esperar); Julie Christie (Los vividores y Shampoo). Con esta actriz británica, que nos hizo tan feliz en Doctor Zhivago como esposa del personaje interpretado por Omar Sharif, Warren Beatty vivió una ardiente convivencia y cuando él la abandonó supuso para ella una crisis depresiva importante. Porque era Warren quien se cansaba y sustituía una amante por otra.

Y amén de suponer que se llevó al catre a un montón de desconocidas jovencitas, "starlettes" en busca de una oportunidad, dejemos también constancia de estos otros amoríos nada menos que con Brigitte Bardot, María Callas, Ann Margret, Barbra Streisand, la modelo Elle Macpherson, Margaux Hemingway, Diana Ross… Transcurría 1981 cuando se estrenó una polémica película, protagonizada y producida por Warren Beatty: Rojos. Allí fue Diane Keaton la elegida para convertirla en su nueva compañera ocasional. Pronto fue eligiendo mujeres más jóvenes, como Daryl Hannah, la francesa Isabelle Adjani, con quien confraternizó rodando Ihstar, uno de los fracasos más sonados del galán y productor, que al menos se consoló con esa belleza. La complicada y tortuosa Madonna sucumbió asimismo a los encantos de nuestro reputado galán cuando rodaron Dick Tracy. Pero, aunque es obvio que Warren Beatty era un hombre atractivo, ¿qué fue lo que determinó su fama de constante mujeriego? Posiblemente su manera de enamorarlas en el lecho. No siempre los más guapos son buenos amantes. Hay resortes que sólo dominan no únicamente los varones bien dotados sino los que saben hacer dichosas a sus compañeras de cama. Contaba la veterana Joan Collins, que convivió dos años con nuestro protagonista, que cinco eran las veces que como media diaria "hacían el amor". Añadía que "lo dejaba amarla" mientras se quedaba inactiva, aunque desde luego satisfecha del trato amoroso que recibía. Y si esa descripción ya es suficientemente explicativa, recogemos esto último que escribió en sus memorias Shirley McLaine del actor: "Debo ser yo, por mi parentesco con Warren, mi hermano, la única de Hollywood que no se haya ido con él a la cama".

Con Julie Christie en Shampoo | Archivo

A comienzos de la década de los 90 Warren Beatty conoció a una prometedora actriz llamada Annette Bening. Puede que no sea la más guapa de cuantas había tratado en su vida, pero lo cierto es que el flechazo fue rápido. Ella, conocedora del "curriculum" sentimental de Beatty, no le dio muchas facilidades al principio, pero cuando ya esperaban su primera hija, un mes antes de dar a luz, aceptó casarse con él. Protagonizaron algunas películas, la más comercial Bugsy. Y llenaron su hogar de una nutrida prole, cuatro hijos. A partir de entonces, año 1992, Warren Beatty dejó ya atrás sus devaneos con las féminas y creemos le ha seguido siendo fiel. En cuanto a su trabajo en el cine tanto ella como él han preferido mantener ante todo la felicidad de su matrimonio, la estabilidad del hogar. La última película estrenada en España por Warren Beatty está fechada en 2017, La excepción de la regla, donde incorporaba el personaje del estrambótico y excéntrico millonario y productor de cine, también a su manera gran seductor con las mujeres, Howard Hughes.