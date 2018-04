Así están llevando el cambio de vida Paula Echevarría y David Bustamante

En la revista Pronto descubren los cambios en la vida de Paula Echevarría y David Bustamante, ahora que (es un decir) su particular culebrón, con el divorcio acordado y finiquitado, ha llegado a su supuesta conclusión. En el caso de ella, su nuevo novio Miguel Torres podría trasladarse de Málaga a Madrid si consigue desligarse del equipo de fútbol de esa localidad y fichar por un equipo madrileño como el Rayo o el Getafe. Al fin y al cabo, ya tiene un céntrico apartamento de 4.000 euros mensuales alquilado, el mismo donde se ha reunido con la actriz en más de una y de dos ocasiones. Bustamante, por su lado, está preparando su próximo proyecto musical, de modo que si en lo personal la agenda está vacía no ocurre lo mismo en lo profesional.

Y en lo que respecta a Bustamante, planea vender la que hasta ahora ha sido su casa familiar (hay que recordar que Paula ha adquirido a finales del año pasado una parcela para ella y Daniella a pocos metros de la anterior) y de paso recuperar la forma física que contribuyó a hacerle famoso durante su matrimonio. La soledad, al fin y al cabo, le ha pasado factura a nivel físico y emocional y ha descuidado su musculatura. A ella también le han hecho atractivas ofertas publicitarias, por lo que Paula Echevarría volverá a ser una figura cotizada en ese ámbito (si es que alguna vez dejó de serlo) y está inmersa en el rodaje de Los nuestros, la segunda parte de la serie militar de Telecinco.

En ¡QMD!, Terelu Campos y Belén Esteban viven ahora enfrentadas por sus hijas. La de Paracuellos acusa a su compañera de Sálvame de no ser coherente, posando por dinero y luego pidiendo respeto y privacidad. Se refiere a las fotos de Terelu con su hija Alejandra Rubio dos semanas antes de que ésta cumpliese la mayoría de edad. Andrea –su Andrea– por comparación no quiere, y por eso los posados conjuntos madre-hija no se han producido. Dice Belén que cuando cumplió 18 "mi hija abrió programas durante quince días. ¿La gente por qué hace exclusivas? Por dinero, ¿no? Pues eso... Yo tengo una deuda con Hacienda y para hacerla frente tuve que vender mi piso. Si hubiera hecho una exclusiva con mi hija ahora mismo tendría el piso, pero no lo hice".