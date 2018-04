El escándalo sexual que ha salpicado la finiquitada ficción Smallville, que narraba la juventud de Clark Kent/Superman y alcanzó gran éxito la década pasada, se resiste a desaparecer. En octubre del año pasado, el New York Times denunció que una secta sexual llamada DOS se dedicaba a reclutar víctimas con el gancho de una de sus conocidas protagonistas, la actriz Allison Mack.

No obstante, otra de sus protagonistas, Kristin Kreuk, está también implicada en la polémica. La actriz, que interpretaba a Lana Lang, el gran amor de Superman, en la citada serie, ha sido señalada por otro diario como parte de la estrategia de la secta para captar mujeres.

Al igual que su compañera de reparto, Kreuk ejercería también como señuelo para esta secta originada en la conocida como NXIVM, dedicada fundamentalmente a reclutar esclavas sexuales.

Kreuk ha tenido que publicar un mensaje para desvincularse de esta acusación tachándolas como "descaradamente falsas". Asegura además que durante los diez años de a serie "nunca fui testigo de ninguna actividad ilegal o infame".

Kreuk reconoció, no obstante, haber formado parte del grupo. "Cuando tenía alrededor de 23 años, hice un curso intensivo de NXIVM, lo que entendí como uno de autoayuda y crecimiento personal que me ayudó a gestionar mi timidez, y por eso continué con el programa. Me fui hace unos cinco años y tuve un contacto mínimo con aquellos que aún estaban involucrados".

"Estoy horrorizada y disgustada por lo que ha salido sobre DOS. Gracias a todas las valientes mujeres que se han presentado para compartir sus historias y exponerlos. No me puedo imaginar lo difícil que ha sido para ellas. Estoy profundamente perturbada y avergonzada de haber formado parte de NXIVM", explicó la actriz de 35 años.