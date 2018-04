Dulceida, duramente criticada por las fotos de su polémico viaje por África

Aida Domenech, más conocida como Dulceida, se ha convertido en pocos años en una de las influencer más famosas de España. Esta semana ha sido víctima de las críticas en las redes sociales a raíz de dos fotografías que compartió en sus redes sociales durante su viaje a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, con su esposa Alba Paul para estudiar inglés.

En la primera de las controvertidas imágenes aparece su pareja tomando un baño. Muchos de sus seguidores no tardaron en recordar a la influencer que el país está atravesando una de las peores sequías de su historia por lo que tareas cotidianas, como lavar el coche o tirar de la cadena, se han restringido. Desde el 1 de febrero cada persona solo puede consumir un máximo de 50 litros y el próximo 11 de mayo no saldrá una gota de ninguno de sus grifos.

"Mira qué inteligentes, se van a Sudáfrica en plena sequía y a hacerse fotitos en la bañera llena, se la pela que esté todo el país con restricciones de agua" o "¿Se van a quedar sin agua y tú te bañas? Dónde está tu ética o moral", escribieron los más críticos. Otros salieron en defensa de Dulceida y aseguraron que tanto ella como su pareja desconocen la situación que atraviesa el país.

En la otra polémica imagen, Dulceida presumió de haber hecho felices a dos niños africanos al regalarles unas gafas de sol: "Una hora con ellos no ha sido suficiente! Feliz por haberlos hecho sonreír", se pudo leer en el story de Instagram publicado por ella. Muchos internautas condenaron la utilización de menores: "No tienen agua, no tienen comida, no tienen educación, no tienen acceso a sanidad ni a medicinas (...) pero no pasa nada porque ya tienen las gafas de Dulceida!", escribió uno de sus seguidores.