La entrevista más sincera de Georgina Rodríguez sobre su nueva vida

La vida de Georgina Rodríguez ha cambiado por completo desde que saltó a la fama por su romance con Cristiano Ronaldo. Unas imágenes junto al futbolista en París en noviembre de 2016 hicieron saltar todas las alarmas y desde entonces, la pareja ha formado una familia numerosa y ya suenan campanas de boda para este verano. En una entrevista con XL Semanal, la modelo se sincera sobre su vida privada, aunque dejando muy claro que no quiere profundizar demasiado. Georgina asegura que nació en Argentina y no en Jaca, su familia se trasladó a Murcia -donde nació su madre- y posteriormente se mudaron al municipio aragonés. Aunque lo suyo pueda parecer un cuento de hadas, lo cierto es que la joven trabajó muy duro antes de conocer al astro madridista.

Abandonó sus estudios de ballet y Jaca para trasladarse a Madrid, donde trabajó en una tienda de ropa para volar poco después a Bristol y conseguir un trabajo como au pair. Allí aprendió el inglés que necesitaba para trabajar en la moda de lujo. Gucci la contrató y fue entonces cuando conoció a Cristiano Ronaldo. "Estaba tan cansada cuando llegaba a casa que lo único que quería era ducharme, entrenar en el gimnasio, volver a casa, cocinarme algo y hacer las tareas del hogar: ir al supermercado, poner lavadoras, tender la ropa, limpiar… Al final, te acuestas cansada para volver a trabajar al día siguiente (...) Solo tenía tiempo para trabajar y para ocuparme de mí misma. Todo esto me ha hecho muy fuerte", explica.

Además del ballet, confiesa que su sueño es ser directora de una boutique o montar una empresa de moda con su hermana. "De cara al público, vendía mucho y, jolín, quería vender para mí, ganar para mí, no para otros: eso me hubiese encantado y no descarto hacerlo". Cuando le preguntan por su nueva vida con el futbolista, su rostro se pone serio, pero termina por reconocer que su vida ha cambiado a mejor. "Dejé el trabajo en febrero [de 2017] y me quedé embarazada en marzo. Durante el embarazo me dediqué a cuidarme, a atender a los bebés y empecé a estudiar un curso, que acabo de terminar, de contabilidad financiera". Y es que Georgina quiere compaginar su trabajo como modelo con el marketing y, por supuesto, dedicarse a sus hijos.