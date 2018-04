Paula Echevarría olvida su guerra con Telecinco por un jugoso motivo

Paula Echevarría y Rodolfo Sancho se enfundan uniformes militares contra el Estado Islámico en Los nuestros 2, una miniserie de tres episodios que comenzarán a rodar en mayo, aunque antes, para preparar sus papeles, están siendo "instruidos" por la prestigiosa Brigada Paracaidista, la BRIPAC.

Esta producción de Telecinco supone la continuación de Los nuestros, estrenada en 2015 con Blanca Suárez y Hugo Silva a la cabeza que pasan el relevo a Echevarría y Sancho, actores principales de una producción coral para la que el elenco se está instruyendo en la Base "Príncipe" de la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, en Paracuellos del Jarama (Madrid). Se trata del primer proyecto de ficción para Telecinco de Paula Echevarría desde que firmase un contrato de larga duración con el grupo Mediaset que la mantendrá atada a la cadena durante unos años. El jugoso motivo por el que la actriz ha dejado de lado sus desavenencias con la cadena.

Chic: ¿Cómo es Martina Ibáñez, el personaje que interpretas en Los nuestros?

Paula: Es una tía con un padre militar y que tiene sus taras. Tiene sus piedras en el camino. Es una persona solitaria, independiente, pero no es una tía rara. Está muy dedicada en cuerpo y alma a su profesión. Es una tía muy valiente que no teme y no hay nada que la frene.

C: ¿Te estás preparando de alguna forma especial para el personaje?

P: Vienen siempre dos chicas conmigo, que son las que me ayudan todo el rato. Luego están los compañeros brigada de campo, que han estado pegados a mí. Te enseñan desde coger un fusil de asalto a disparar con él, a cómo colocarte la mochila ligera, la mochila pesada, el paracaídas. Y también pasear por el cuartel, la forma en la que te saludan...

C: ¿Sientes responsabilidad con un fusil en las manos?

P: No voy a tener que disparar, pero es cierto que cuando coges un fusil cargado y disparas con él, el olor a pólvora, los fogonazos, los casquillos que salen disparados… impone muchísimo. La responsabilidad que tienes entre manos cuando coges el fusil, a la hora de interpretarlo tienes que darle el mayor realismo posible. Y si no has disparado nunca es imposible que sepas lo que es.

C: ¿Te gustan los uniformes?

P: Pues algo que siempre llama la atención. Si vas por un aeropuerto y ves un piloto, pues te giras para mirarlo. Pero no me gustan especialmente.

C: ¿Te ha visto tu hija así vestida?

P: Sí, claro, le he enviado fotos a ella y a mis padres.

C: ¿Y tu novio Miguel?

P: No voy a contestar a eso.

C: ¿Cómo te encuentras en esta nueva etapa de tu vida?

P: Estoy muy bien y muy feliz.

C: Vuelves a Telecinco, pero tu relación con la cadena no ha sido buena en estos últimos años.

P: ¿Te enfadas con un amigo y luego te reconcilias? Es lo mismo. Al final lo que pasa es eso, hay momentos en la vida en los que yo estuve en Telecinco. Estuve durante años, estuve en todas las primeras series en 7 vidas, Al salir de clase o El comisario. Trabajé con ellos durante cinco años seguidos y luego hubo un momento en el que los caminos se separaron, hicimos cosas por separado y nos encontramos otra vez.

C: Además, llegas por la puerta grande, con un contrato de larga duración. Eso no es muy habitual.

P: Cada vez son más las actrices que firman contrato de larga duración. Las cadenas empiezan a tener a su mini cantera de actores. Todo esto está creciendo mucho y cada vez se hacen más series. Y ya pasa incluso con las productoras, que las cadenas tienen a las suyas de confianza. Con los actores pasa lo mismo, sabiendo que pueden tirar de ellos.

C: ¿Cómo fue tu acercamiento con Telecinco?

P: Pues como se hacen todos los acercamientos laborales. Te llaman, habláis, veis lo que podéis hacer juntos y, si ambas partes están de acuerdo, pues estupendo.

C: Pero Telecinco ha sido la cadena que más ha hablado de tu vida privada

P: Para. No la quieras cagar (risas).

C: ¿Más tranquila después de la resolución de tu divorcio?

P: Estoy bien.