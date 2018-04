La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha tratado el tenso momento, capturado en vídeo, que tuvo lugar el domingo en la misa Domingo de Resurrección en la catedral de Palma, donde Letizia impidió que Sofía se sacase una foto con sus nietas.

Una imagen que no le está viniendo nada bien a Letizia, y que ha dado lugar a multitud de memes de internet en tan solo unas horas. Pero tal y como ha apuntado Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, que hayan pillado a Letizia en un "gesto feo" no es óbice para que, quizá, haya tenido "tres bonitos que no vimos" durante el mismo acto.

Losantos quiso retrotraerse, de todas formas, a aquello que ha podido originar una situación que no es "exactamente grave" pero que, efectivamente, "no es lo normal". Para empezar, hay que señalar que en el seno de la Familia Real española hay, en realidad, tres familias: "Los Borbón de Juan Carlos, los de Grecia de Sofía y luego la del rey Felipe, que son Letizia y sus hijas. Que son nuestros reyes". Hay que recordar que "el Rey es el Rey, que está casado con Letizia y han tenido dos niñas muy bien educadas. Eso hace tres siglos que no sucedía en España". Y que, efectivamente, el error de Letizia fue tratar de ir "de periodista, cuando ella es la Reina".

Para analizar la situación hay que conocer qué es lo que ocurrió al margen de lo que vimos en las imágenes. "Ahí había un acuerdo entre fotógrafos, en el que llegan a un acuerdo todos los medios para no estorbar todos dentro. Y tras un sorteo las fotos que se hacen se reparten". ¿Quién era, pues, el fotógrafo al que Sofía se estaba ofreciendo?

Es evidente que el objetivo de Letizia es, precisamente por su pasado y su conocimiento del medio, que se comerciase con la foto. Que podría ser tomada por el fotógrafo oficial de Casa Real o una agencia, aunque quizá también por algún amigo o conocido de alguno de los presentes.

Jiménez Losantos quiso, en todo caso, aclarar la situación en lo fundamental. "La gente aprecia a Sofía porque le han puesto los cuernos. Pero es algo que ella ha permitido porque cobraba, y toda la familia griega vivía de la española. Cuando el príncipe convenció a Juan Carlos de que hay que echar a Urdangarín y Cristina de la Familia Real, ¿qué hizo Sofía? Se fue a Washington con un fotografo de ¡Hola! para apoyarlos. Y en otra ocasión, ¡Hola! sacó la portada de "Letizia, reina de contrastes" para decir que estaba loca".

De modo que "Sofía quiso chupar cámara pese a llevar dos años sin ver a sus nietas", zanjó el director de Es la mañana de Federico en esRadio. Lo que lleva a otra cuestión: ¿qué hacía Sofía tratando de hacer eso? Todo sucede, apuntó Jiménez Losantos, a raíz de lo que se ha denominado "operación Florito": "Reconducir a Juan Carlos, que no hacía más que liarla". Un nombre que remite al famoso domador de toros de Las Ventas, que siempre consigue que el animal vuelva al redil.

Una necesidad que se explica por la corrupción del reinado de Juan Carlos, la inminente entrada en prisión de Urdangarín y la presencia, pese a todo, de la infanta Cristina. Y cómo éste, pese a abdicar en su hijo, no dejaba de enredar junto a algunos de sus colaboradores cercanos hasta hace no demasiado tiempo. Algo que culminó en el Aniversario de la Constitución, cuando el rey emérito aseguró que no fue porque no le habían invitado. "Algo que era mentira, en lo que Almansa enredó lo que no está escrito para dejar mal al rey Felipe", dijo Losantos.

Pero el conflicto entre Sofía y Letizia, además de la pequeña Leonor, se produjo por el intento frustrado de foto. Que ha sucedido en este contexto, y porque "ha vuelto Sofía ahora que las acciones de Corinna han decaído". "Sofía, que no se hablaba con Juan Carlos desde hace dos años, ahora se ha pegado a él. Se ha arreglado también con la Familia. Y con ella, Cristina. Con lo cual la operación Florito se ha venido abajo: había que meter en el redil a uno, pero no a toda la familia, que no hay por donde cogerla".

Todo coincide con un momento en el que "hay dinero flotando por ahí anda tras la marcha de Corinna", algo que se refuerza con la idea del reciente viaje de Juan Carlos a, de nuevo, Arabia Saudí, todos ellos. De modo que, tras la tormenta generada por el vídeo filtrado, hay que recordar "lo fundamental": "Letizia es Letizia, pero Letizia no ha robado. Y Juan Carlos tuvo que irse por corrupcion".