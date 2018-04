Letizia está "preocupada y bastante desolada" por el vídeo con Sofía

Imma Aguilar, consultora política y amiga de Letizia Ortiz desde su etapa común en CNN+, ha aclarado en el espacio El Círculo, conducido por Ely del Valle en Telemadrid, cómo se siente la Reina tras el polémico vídeo en el que impide una foto de doña Sofía con Leonor y Sofía.

Aguilar ha tenido la oportunidad de hablar con la Reina y ha explicado que Letizia "está preocupada y bastante desolada". "Ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, la imagen y la protección de la imagen de sus hijas". Por tanto, la Reina está siempre atenta a "dónde salen esas imágenes, quién se les acerca. Es una reacción muy de madre".

Pese a lamentar lo ocurrido, Aguilar ha querido subrayar que "no ha sido un tema grave ni ha pasado nada. Ha sido un gesto natural; ella no es una persona que haya sido educada desde el origen para tener cierto comportamiento público. Pero sí es una persona comprometida con su trabajo, su profesión y el papel que desempeña, también como madre de sus hijas".

Por tanto, Letizia está "afectada y preocupada" por la imagen ofrecida a raíz del vídeo filtrado. Sucede, también –apuntó Aguilar– que "la Reina no puede explicar ni hablar, de modo que es un blanco fácil" por no ser de sangre real.

De modo que, ya de de manera personal, Aguilar explicó que en un contexto en el que "no se mide con el mismo rasero a Letizia y a Sofía, debido a cierto clasismo", Letizia al final "suele llevarse la peor parte cuando se analizan sus gestos, ya desde el mismo día de su compromiso".