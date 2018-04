Polémica por la gran fiesta que Terelu Campos le ha preparado a su hija

El salto de Alejandra Rubio a las páginas del corazón está dando mucho que hablar. Terelu Campos fue la primera en dar el paso presentándola en la revista ¡Hola!, pero la curiosidad por conocer más a la joven parece que no le está gustando nada a su madre y recientemente pidió respeto para ella. Sin embargo, la colaboradora de Sálvame vuelve a ser blanco de las críticas -sobre todo se sus compañeros- porque planea una fiesta de cumpleaños por todo lo alto para Alejandra.

La celebración tendrá lugar este jueves en una exclusiva discoteca de Madrid situada en la calle Velázquez, un local donde Terelu ha colaborado en más ocasiones celebrando otras fiestas. Aunque ella aseguró en el programa de Telecinco que se hará cargo de los gastos, un relaciones públicas de la discoteca lo duda. "No es un patrocinio, es un intercambio. Tú me das tu imagen, posas en el photocall y yo salgo en la televisión", explicó.

La barra libre y el catering correrán a cargo del local. Alejandra ha invitado a sus amigos y Terelu a sus amistades más populares, por lo que también está convocada la prensa, algo por lo que la colaboradora ha recibido críticas de Kiko Hernández y Mila Ximénez, ya que ella es la primera que no quiere que su hija esté tan expuesta. "No me habla, ha decidido no darme ni las buenas tardes. Hemos tenido un rifirrafe en la reunión [...] no está conforme con mis opiniones. Está disgustada", dijo Hernández, a lo que ella contestó: "Me molestó la comparación que hizo de mi hija con Chabelita [...] que va a ser una vaga. Eso me dolió". Por otro lado, Mila le aconsejó que "se preocupe menos de lo que dicen cosas mirando a cámara y más de los que lo dicen por detrás".