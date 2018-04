Chabelita y Alejandro Albalá se van juntos de viaje recién divorciados

Chabelita y su recién estrenado exmarido Alejandro Albalá ya están en Honduras. Este jueves durante la nueva gala de Supervivientes, ambos se reencontrarán con sus respectivas parejas. Él pretende dejar a su novia Sofía Suescun en directo debido al tonteo que mantiene con su compañero Logan: "Le quedan 24 horas para terminar con este rollo y que tenga vía libre… Que me niegue en público me duele muchísimo", dijo en Supervivientes: tierra de nadie. Por su parte, la hija de Isabel Pantoja viaja a la isla para sorprender al padre de su hijo, Alberto Isla.

Según Semana, el viaje de los dos jóvenes fue muy tenso, ya que tan sólo horas antes habían firmado los papeles de su divorcio. El martes pasado, se citaron en el juzgado de Sanlúcar la Mayor para poner fin a su matrimonio después de casi dos años.

A la salida del juzgado, Albalá reconocía estar feliz: "Contento por la mochila que me he quitado de encima, tenía muchas ganas". Ambos llegaron juntos al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, para coger el vuelo que los llevó a Honduras. Durante la facturación, no se cruzaron las miradas. Marta Riesco, reportera de El programa de Ana Rosa, acudió a despedirse de ellos y obsequiarles con un par de regalos. Para ella, unos novios para la tarta de boda. Para él, un recopilatorio de canciones de Isabel Pantoja para que le sea más fácil superar la ruptura con Sofía.