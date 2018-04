Carlos Lozano se entera por 'Sálvame' de que su novia ha roto con él

La relación entreCarlos Lozano y Miriam Saavedra ha estado llena de altibajos. Hace menos de un mes, el colaborador de Sálvame se puso en manos del polígrafo, que determinó que le fue infiel a su novia. Él prometió darle explicaciones a su novia, incluso se planteó terminar con ella, pero Miriam ha dado el primer paso y lo ha hecho dejando boquiabierto a Carlos.

"He decidido romper con Carlos y zanjarlo aquí", dijo la modelo en declaraciones al programa de Telecinco, que inmediatamente anunció que tiene firmada una entrevista en el Sábado Deluxe de esta semana. No sorprende que Miriam pase por caja para dar todos los detalles de su ruptura, pero sí que el defensor de pueblo no supiera nada de la ruptura. "Creía que iba a recapacitar, estas cosas se arreglan en casa", dijo todavía atónito. "Si una persona está enamorada no rompe una relación por la "mochila", aseguró en referencia a Mónica Hoyos. Y es que tener que enterarse en televisión de que su novia le ha dejado le ha sentado fatal y confirma que no hay posibilidad de volver, aunque no quería romper con su novia.

Para no echar más leña al fuego, no acudirá al plató del Deluxe y le mandó un mensaje: "Si te viene bien para quedarte tranquila, hazlo". Miriam está muy dolida y ha decidido sacar dinero de ello en vez de hablarlo en casa. ¿Serán tan graves los motivos? El resto de colaboradores se quedaron estupefactos, aunque tampoco les extrañó.