Jorge Javier Vázquez se posiciona: "Muchas veces entiendo a Letizia"

Tras el desafortunado enfrentamiento entre doña Sofía y doña Letizia durante la Misa de Resurrección en la catedral de Palma, cuando la Reina evitó que la abuela se fotografiara con sus nietas las infantas, son muchas voces conocidas las que se han pronunciado sobre el tema como Toñi Moreno o Rosa Benito.

La mayoría han defendido a Sofía, mostrando su admiración y respeto hacia ella, y han sido especialmente críticos con la conducta de Letizia. No es el caso de Jorge Javier Vázquez, que, aprovechando un comentario sobre la concursante de Supervivientes Sofía Suescun, mostró su posicionamiento en el duelo de reinas.

Durante la gala de este jueves se produjo la esperada conversación de Alejandro Albalá y Sofía en la que el joven anunció que ya no deseaba ser su pareja por cómo lo había tratado y ella se excusó diciendo que no reconocía el comportamiento que había tenido. "Ya sabes que yo necesito mucho cariño. Que tengo carencias. Y cuando alguien me lo da, bien sea hombre o mujer, me entrego", se justificó Sofía.

Las explicaciones de la ex gran hermana casi convencen a Albalá y Jorge Javier. El presentador exclamó: "Hay veces que yo entiendo a Sofía… ¡y hay veces que también entiendo a Letizia! ¡Muchas!". Aunque el tema no tenía nada que ver, el presentador lo asoció con el rifirrafe de Letizia y Sofía, dejando claro su posicionamiento.