La presión mediática puede con Alejandra Rubio en su fiesta de cumpleaños

Alejandra Rubio se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa del corazón desde que cumplió los 18 años el pasado 24 de marzo. Su madre Terelu Campos es su principal defensora y quien nos ha permitido conocerla con más detalle, y para hacerla un poco más feliz, le preparó una fiesta en un conocida discoteca madrileña donde estaban invitados sus amigos más cercanos, otros relacionados con el mundo de la televisión y, por supuesto, su familia. A las puertas del local se agolparon fotógrafos, cámaras de televisión, curiosos y fans móvil en mano. "¿Viene Belén Esteban?", preguntó una mujer ilusionada.

La primera en llegar fue Carmen Borrego, que decidió cederle el protagonismo a las otras Campos, aunque adelantó lo que estaba a punto de pasar. "Alejandra es una niña muy buena y tímida y todo esto le va a costar. Cuando yo estaba detrás de las cámaras me decía 'yo quiero ser como tú porque estás detrás'". Alejandra apareció poco después flanqueada por Terelu y una amiga entre una lluvia de flashes. Muy guapa, con el pelo recién teñido de negro y un vestido de lentejuelas del mismo color, posó en el photocall pero no parecía muy feliz y entre gritos y luces, los ojos se le llenaron de lágrimas. Los numerosos medios convocados por su madre no le gustaron nada a esta joven que se quiere dedicar al diseño de moda y que no busca fama, pero que lleva el apellido Campos. Como su amiga Andrea Janeiro, estudiará fuera de España alejada del interés que su familia suscita, probablemente en Inglaterra.

Alejandra entró en la discoteca y allí nos quedamos sin sus declaraciones, pero sí pudimos hablar con su madre.

Pregunta: Hemos visto a Alejandra un poco agobiada...

Respuesta: Es que se ha asustado, no podía ni entrar. El único objetivo de esta fiesta es que disfrute de su 18 cumpleaños y de sus amigos.

P: Vais a hacerle todos un regalo en común. ¿Puedes contarnos de qué se trata?

R: Es un viaje, pero no me preguntéis dónde.

P: ¿Te esperabas tanta expectación?

R: Sabía que había interés pero había demasiado jaleo y lo único que siento es que ella se haya asustado. Si hubierais estado todos ordenados como ahora (risas), hubiera estado encantada. Ha sido como un terremoto.

P: Ella tiene claro que se quiere dedicar a todo menos a esto.

R: Se dedicará a lo que quiera. Va a estudiar diseño de moda y todo lo que haga lo hará dirigido a su carrera, pero ella nunca me ha comentado que quiera trabajar en un programa de televisión. No sería nada malo porque yo lo hago, pero no creo que sea el caso.

P: Cumplir 18 años es una alegría para cualquier madre. ¿Has visto esto ensombrecido por las críticas de los últimos días?

R: Yo estoy acostumbrada a las críticas y me hace mucha gracia cuando dicen que no las aceptamos, eso sí que me hace sonreír. Cuando afectan a mi hija no las acepto porque no la conocéis, es difícil criticar a una niña de 18 años.

La familia Campos al completo

Más calmada y sonriente, Alejadra volvió a salir para el posado familiar. Sus padres Alejandro Rubio y Terelu Campos; Carmen Borrego, Carlos Bernal y su hija Carmen y María Teresa Campos con su inseparable Edmundo Bigote Arrocet."Esperábamos la expectación porque es muy guapa y por sus 18 años. No tanta, pero esto no es raro para nosotros", dijo su abuela orgullosa, que se retiró la primera por el fuerte constipado que cogió durante la Semana Santa en Málaga.

Su padre es uno de los más desconocidos de la familia, pero se mostró muy amable con la prensa en todo momento. Sobre la polémica en torno a que Terelu haya querido proteger a su hija desde que nació pero le reservara unas páginas en la revista ¡Hola!, el empresario lo tiene claro. "El debate es una chorrada. La niña es madura, su madre sabe lo que hace y lo demás es polvo", dijo, mostrando la buena relación que tiene con su exmujer. En cuanto al futuro profesional de su hija, confirma que se quiere dedicar a la moda y no a la televisión. "No le aconsejaría que lo haga, con todos mis respetos a estos programas de corazón y realities, pero me gustaría que fuera una profesional de lo que ella quiere ser".